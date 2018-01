"Akte X" muss es diesmal ohne "Big Bang Theory" richten

© FOX

Wenige Wochen nach dem US-Start geht "Akte X" auch bei ProSieben weiter. Der Sender zeigt die Serie jedoch auf einem neuen Sendeplatz. Es dürfte wohl die letzte Staffel sein, nachdem Hauptdarstellerin Gillian Anderson jüngst ihren Abschied ankündigte.



16.01.2018 - 10:14 Uhr von Alexander Krei 16.01.2018 - 10:14 Uhr

ProSieben hat die Ausstrahlung der neuen Staffel von "Akte X" angekündigt. Der Sender wird die Serie, in der sich Scully und Mulder erneut mit unheimlichen Fällen des FBI beschäftigen, allerdings auf einem neuen Sendeplatz ausstrahlen. War die Neuauflage mit Gillian Anderson und David Duchovny vor einem Jahr noch montags nach "The Big Bang Theory" zu sehen, so läuft "Akte X" nun immer mittwochs um 20:15 Uhr.

Die elfte Staffel mit zehn neuen Folgen feiert am 28. Februar ihre Deutschland-Premiere. In den USA hat die Ausstrahlung vor wenigen Tagen bereits begonnen - allerdings mit einem bitteren Rückschlag für FOX. Nachdem die Staffel zum Auftakt bereits mit 5,15 Millionen Zuschauern einen Tiefstwert hinnehmen musste, wurde dieser nur eine Woche später noch einmal deutlich unterboten. Zuletzt schalteten sogar weniger als vier Millionen Zuschauer ein. Das Comeback hatten vor einem Jahr dagegen noch über 16 Millionen Amerikaner gesehen.

Auch ProSieben konnte die starken Quoten nicht halten - von den mehr als drei Millionen Zuschauern, die bei der Rückkehr dabei waren, erreichte der Sender am Ende der Staffel nur noch rund 1,7 Millionen. Mit im Schnitt knapp 14 Prozent Marktanteil war "Akte X" für den Sender aber unterm Strich ein voller Erfolg. Bleibt abzuwarten, ob die elfte Staffel daran anknüpfen kann.

Zuschauer-Trend: Akte X



Unabhängig von den Zuschauerzahlen dürfte die elfte Staffel aber ohnehin die letzte sein. Gerade erst hat Hauptdarstellerin Gillian Anderson ihren Ausstieg angekündigt. "Es gibt noch so viele Dinge, die ich in meinem Leben und in meiner Karriere tun möchte", sagte sie. Ursprünglich habe die Schauspielerin bereits nach der zehnten Staffel aussteigen wollen, letztlich entschied sie sich aber doch noch einmal für eine Fortsetzung. Auch für "American Gods" will Anderson nicht mehr vor der Kamera stehen.

Teilen