Maxx holt besten Tagesmarktanteil der Geschichte

ProSieben Maxx hat am Mittwoch den höchsten Tagesmarktanteil seiner Geschichte eingefahren, vor allem am Vorabend lief es rund. Aber auch bei Sat.1 Gold und RTL II kann man sich über gute Quoten freuen.



22.03.2018 - 09:18 Uhr von Timo Niemeier 22.03.2018 - 09:18 Uhr

Der Tagesmarktanteil von ProSieben Maxx beim jungen Publikum zwischen 14 und 49 Jahren lag am Mittwoch bei 2,8 Prozent - besser lief es für den Sender bislang noch nie. Quotentreiber war einmal mehr die Anime-Schiene am Vorabend: "Naruto Shippuden" kam hier bereits um 17:30 Uhr auf fantastische 4,7 Prozent, "Detektiv Conan" steigerte sich im Anschluss sogar noch auf bis zu 4,9 Prozent. Und auch "One Piece" überzeugte danach mit 4,2 Prozent.

Auch mit "Futurama" (3,6 Prozent) und "Family Guy" (3,2 Prozent) kann man beim Sender sehr zufrieden sein. In der Primetime übernahm dann schließlich "Two and a Half Men" das Ruder - das ist zwar nicht sonderlich innovativ, hat aber gefruchtet. Drei Folgen der Sitcom pendelten zwischen 2,4 und 2,9 Prozent und lagen damit allesamt über dem Senderschnitt, die Reichweite stieg auf bis zu 390.000 an. "The Last Man on Earth" fiel danach zwar auf 1,4 Prozent zurück, das ist allerdings auch zu verschmerzen, weil sich die Wrestling-Show "Raw" postwendend auf 2,8 Prozent steigerte. Aber nicht nur bei ProSieben Maxx kann man zufrieden sein, auch Sat.1 Gold erzielte mit 2,6 Prozent einen hervorragenden Tag. Hier überzeugte am späten Nachmittag "Mord ist ihr Hobby" mit bis zu 3,2 Prozent Marktanteil, auch "Niedrig & Kuhnt" und "K 11" lagen danach bei durchschnittlich mehr als 2,0 Prozent. Erst in der Primetime ging es für die zwei Formate etwas nach unten. Richtig aufdrehen konnte später dann "Lenßen & Partner", das bis zu 3,9 Prozent für den Sender holte. RTL II kann unterdessen den erfolgreichen Einstand seines Formats "Wir bekommen dein Baby - Promimütter helfen" feiern. 580.000 junge Zuschauer bescherten dem Sender in der Zielgruppe 5,7 Prozent. Diesen Wert erzielten im Anschluss auch "Die Babystation" und "Babys! Kleine Wunder - Großes Glück". Die Reichweite der Formate lag bei etwas weniger als einer Million.

