Vox hängt RTL und Sat.1 am Nachmittag ab

Das Tagesprogramm bereitet RTL derzeit große Sorgen: Morgens wurde der Sender von Sat.1 abgehängt, am Nachmittag rangierte RTL dann - mit Ausnahme von "Klinik am Alex" - gemeinsam mit Sat.1 teils meilenweit hinter Vox.



24.03.2018 - 09:52 Uhr von Uwe Mantel 24.03.2018 - 09:52 Uhr

RTL zeigt weiterhin eklatante Schwächen in seinem Tagesprogramm. Das beginnt schon am frühen Morgen: "Guten Morgen Deutschland" kam am Freitag nicht über einen Marktanteil von miesen 9,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Das war ein besonders schwacher Wert, doch auch der Monatsschnitt von 10,4 Prozent ist der schwächste seit September, generell krebst der Sender nun schon seit Frühjahr 2016 auf diesem Niveau herum, ohne dass ein Lichtblick erkennbar wäre. Sat.1 hingegen trumpfte mit dem "Frühstücksfernsehen" mit 17,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf. 550.000 Zuschauer sahen die Morgenshow von Sat.1, nur 300.000 entschieden sich für RTL.

Und während "Punkt 12", das zuletzt ebenfalls häufiger Schwäche gezeigt hatte, am Freitag mit 18,8 Prozent Marktanteil zu überzeugen wusste, ging's ab 14 Uhr wieder in den tiefen Quotenkeller. "Der Blaulicht-Report" lag bei 8,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Verdachtsfälle - Spezial" versagten mit 6,3 und 6,4 Prozent völlig, "Betrugsfälle" unterbot das um 17 Uhr mit katastrophalen 5,5 Prozent Marktanteil noch. Auch "Unter Uns" konnte sich von diesem Vorlauf nicht ganz lösen und blieb mit 9,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einstellig.

RTL wurde am Nachmittag von der eigentlich kleineren Schwester Vox geradezu deklassiert. So kam "Mein Kind dein Kind" um 14 Uhr auf tolle 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen im Vergleich zu den 8,1 Prozent für den "Blaulicht-Report". Sat.1 lag mit "Auf Streife" zu diesem Zeitpunkt sogar bei nur 5,7 Prozent. Um 15 Uhr steigerte sich bei Vox die "Shopping Queen" sogar auf 13,6 Prozent Marktanteil auf mehr als das doppelte des RTL-Marktanteils (6,3 Prozent) zu diesem Zeitpunkt. Für Sat.1 ging's mit "Auf Streife - Berlin" zwar etwas aufwärts, mit 8,7 Prozent lag man aber trotzdem meilenweit hinter Vox.

Und während RTL auch zwischen 16 und 18 Uhr klar hinter Vox, das mit "4 Hochzeiten und eine Traumreise" und "Zwischen Tüll und Tränen" überzeugende 10,0 und 11,0 Prozent Marktanteil erzielte, rangierte, kam Sat.1 zumindest mit der "Klinik am Südring" um 16 Uhr kurz in die Zweistelligkeit und knapp vor Vox, um sich nach 17 Uhr aber direkt wieder nach unten zu verabschieden.

Die glänzenden Nachmittagsquoten in den Vorabend zu verlängern, klappt bei Vox auch mit "First Dates - Ein Tisch für Zwei" generell nur mäßig gut, am Freitag erwischte das Dating-Format aber wieder einen recht guten Tag und erzielte sehr ordentliche 7,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem der Marktanteil in den Tagen zuvor um die 6-Prozent-Marke gependelt war. "Das perfekte Dinner" machte seine Sache mit 7,1 Prozent Marktanteil dann auch zumindest ordentlich.

