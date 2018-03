RTL nutzt "Tatort"-Pause für seltenen Sonntags-Sieg

© MG RTL D / Disney Enterprises, Inc.

Der "Polizeiruf 110" war zwar beim Gesamtpublikum wieder die meistgesehene Sendung, blieb aber insbesondere bei den Jüngeren hinter den gewohnten "Tatort"-Zahlen zurück. Das eröffnete der Konkurrenz die seltene Chance auf den Sieg. Genutzt hat sie RTL



26.03.2018 - 08:56 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2018 - 08:56 Uhr

Wenn auf dem Sonntagskrimi im Ersten nicht "Tatort", sondern "Polizeiruf 110" drauf steht, dann kostet das den jeweiligen Film etliche jüngere Zuschauer - dieses Phänomen war auch an diesem Wochenende wieder zu beobachten. Da kam der "Polizeiruf 110: Starke Schultern" zwar mit 7,84 Millionen Zuschauern auf einen Marktanteil von 21,7 Prozent beim Gesamtpublikum und sicherte sich damit beim Gesamtpublikum den klaren Sieg, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es mit 12,6 Prozent Marktanteil aber diesmal nur für den zweiten Platz. Zum Vergleich: Die bislang zwölf "Tatorte" in diesem Jahr zählten im Schnitt knapp zehn Millionen Zuschauer und auch bei den 14- bis 49-Jährigen im Schnitt ungleich höhere 21,5 Prozent Marktanteil.

Da Anne Will derzeit in einer längeren Osterpause verweilt, ließ Das Erste im Anschluss "Inspector Mathias" weiterermitteln. Mit dem Audience Flow war es aber nicht weit her: Gerade mal 2,33 Millionen Zuschauer blieben nach dem "Polizeiruf" dran, mit Marktanteilen von 8,8 Prozent beim Gesamtpublikum und nur 4,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war die Ausstrahlung ein Flop.

Das ermöglichte der privaten Konkurrenz eine Chance auf einen der raren Zielgruppen-Tagessiege am Sonntag - und genutzt hat sie RTL. Dort holte die Free-TV-Premiere des Films "Baymax - Riesiges Robowabohu" immerhin 14,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. 2,8 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch ProSieben zeigte zwar eine Free-TV-Premiere, blieb mit Steven Spielbergs "Bridge of Spies: Der Unterhändler" aber bei mageren 9,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hängen. 2,28 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Immerhin steigerte sich "The Mechanic" nach 23 Uhr auf 12,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Das ZDF konnte die etwas schwächere ARD-Performance am Sonntagabend unterdessen nicht nutzen: Der Film "Venus im vierten Haus" lief für einen "Herzkino"-Streifen unterdurchschnittlich und kam mit 4,29 Millionen Zuschauern nicht über einen Marktanteil von 11,9 Prozent beim Gesamtpublikum hinaus. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen wurde mit 5,0 Prozent Marktanteil der Senderschnitt verfehlt.

