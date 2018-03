3sat kann mit Märchen-Tag den Senderschnitt verdoppeln

© 3sat

3sat erzielte am Sonntag einen Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum und zog somit mit kabel eins gleich. Möglich machte es der Märchen-Tag: Von früh bis spät zeigte der Sender Märchen-Filme.



26.03.2018 - 09:36 Uhr von Uwe Mantel 26.03.2018 - 09:36 Uhr

Ein Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent beim Gesamtpublikum - das war doppelt so viel wie 3sat im Januar und Februar im Schnitt erzielte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen schaffte der Sender mit 1,6 Prozent in die Top15, die wir täglich in unserer Zahlenzentrale ausweisen. Gelungen ist das, weil der Sender vor allem tagsüber viele Märchenfans einsammeln konnte.

Als morgens um 9:30 Uhr "Der Froschkönig" lief, saßen bereits 300.000 Zuschauer vor dem Fernseher, das entsprach zu diesem Zeitpunkt einem Marktanteil von 3,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dann stieg die Reichweite über Stunden Stück für Stück an. Mit "Dornröschen" wurde mittags die Marke von 500.000 Zuschuern durchbrocen, "Die Salzprinzessin" sahen ab kurz vor 14 Uhr schon 650.000 Zuschauer, "Hans im Glück" eine Stunde später 670.000 Zuschauer. Hier erreichte der Marktanteil, der seit dem Morgen ebenfalls sukzessive angestiegen war, seinen Höhepunkt: Satte 4,8 Prozent wurden hier beim Gesamtpublikum gemessen, 3,3 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen.

Während am späteren Nachmittag dann die Marktanteile langsam sanken, stieg die Reichweite zunächst noch weiter an. Die meisten Zuschauer waren ab 17:15 Uhr bei "Rotkäppchen" mit dabei: 790.000 waren es an der Zahl, 4,3 Prozent betrug zu diesem Zeitpunkt der Marktanteile. Dann ging's ein Stück weit runter, als um 20:15 Uhr "Der Prinz im Bärenfell" gezeigt wurde, waren noch 550.000 Zuschauer dabei. Mit einem Marktanteil von 1,5 Prozent beim Gesamtpublikum war hier auch der Tiefpunkt erreicht, danach zog der Marktanteil noch einmal an.

Einen starken Sonntag erwischte auch Sixx, das mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent weit über seinen Normalwerten lag - der Senderschnitt betrug im Februar 1,3 Prozent. Der Frauensender punktete vor allem am Abend. Um 20.15 Uhr holte der Film "Magic Mike XXL" bereits 2,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, die Wiederholung des schon am Vorabend gezeigten Films "Step up" steigerte sich ab 22:32 Uhr dann sogar auf 4,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und als ab 0:30 Uhr nochmal "Magic Mike XXL" gezeigt wurde, kletterte der Marktanteil sogar auf 6,1 Prozent nach oben.

