"Genial daneben": Ostershow holt Rekord und Tagessieg

Wie schon kurz vor Weihnachten setzte Sat.1 auch am Karfreitag wieder auf eine über dreistündige XXL-Ausgabe von "Genial daneben" - mit Erfolg. Balder & Co. holten den Sieg in der Zielgruppe und erreichten einen Bestwert seit dem Comeback.



31.03.2018 - 09:02 Uhr von Uwe Mantel 31.03.2018 - 09:02 Uhr

Mit der Entscheidung, zusätzlich zu den normalen einstündigen Ausgaben am Freitagabend zu besonderen Anlässen auch über dreistündige XXL-Sendungen von "Genial daneben" zu zeigen, lag man bei Sat.1 goldrichtig. Schon kurz vor Weihnachten lief das sehr ordentlich, an Karfreitag nun bescherte das Osterspecial dem Sender sogar den Tagessieg in der klassischen Zielgruppe.

So reichte es um 20:15 Uhr mit 1,31 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern für einen starken Marktanteil von 13,7 Prozent - das war der beste Zielgruppen-Marktanteil seitdem das Format im vergangenen Jahr neu aufgelegt wurde und über zwei Prozentpunkte mehr als die XXL-Weihnachtsshow erreicht hatte. Insgesamt hatten 2,9 Millionen Zuschauer eingeschaltet - auch das war ein neuer Bestwert für "Genial daneben" seit dem Comeback. Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei genau 10,0 Prozent. Zum Vergleich: Die regulären Folgen sahen in den letzten Monaten im Schnitt 1,8 Millionen Zuschauer.

Auch die Sat.1-Schwestersender ProSieben und kabel eins schlugen sich in der Karfreitags-Primetime übrigens nicht schlecht. ProSieben belegte mit "Transformers: Ära des Untergangs" mit 12,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe den zweiten Platz, "X-Men: Der letzte Widerstand" kam am späten Abend auf 11,8 Prozent Marktanteil. Und kabel eins kam mit dem zweiten und dritten Teil von "Beverly Hills Cop" auf Werte von 5,8 und 6,7 Prozent.

kabel eins hatte aber insbesondere schon tagsüber gepunktet. Der Bud-Spencer-Film "Zwei wie Pech und Schwefel" trumpfte mittags mit 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe auf, "Die Miami Cops" erreichten danach noch 9,3 Prozent. Und später am Nachmittag und Vorabend punkteten auch "Der Super-Cop" und "Beverly Hills Cop" mit jeweils 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

