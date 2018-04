Sky knabbert mit Topspiel an den "Sportschau"-Quoten

© Sky

Wenn Bayern und Dortmund aufeinandertreffen, dann sind starke Quoten garantiert - auch diesmal durfte sich Sky wieder über einen schönen Erfolg freuen. Die ARD-"Sportschau" bekam die direkte Konkurrenz im Pay-TV durchaus zu spüren.



01.04.2018 - 08:57 Uhr von Alexander Krei 01.04.2018 - 08:57 Uhr

Mit 0:6 unterlag Borussia Dortmund am Samstagabend dem FC Bayern München im Bundesliga-Topspiel - und auch wenn angesichts des Ergebnisses die Frage erlaubt sei, ob es sich wirklich um ein Topspiel handelte, so waren zumindest die Quoten top. 1,42 Millionen Zuschauer waren im Schnitt ab 18:30 Uhr bei Sky dabei - ähnlich viele hatten sich am Nachmittag bereits für Einzelspiele und Konferenz entschieden. In der Zielgruppe lag der Marktanteil um 15:30 Uhr bei stolzen 13,4 Prozent, das Topspiel kam später noch auf starke 8,9 Prozent. All jene, die die Begegnung in Bars und Kneipen verfolgten, sind in diesen Zahlen wie immer noch nicht enthalten.

Klar ist allerdings, dass die Partie weniger Fans vor den Fernseher lockte als noch beim Hinspiel im November. Damals zählte Sky noch fast 1,8 Millionen Zuschauer sowie einen Marktanteil von über zwölf Prozent in der Zielgruppe. Und doch reichte es auch diesmal wieder, um an den Quoten der parallel im Ersten ausgestrahlten Bundesliga-"Sportschau" zu knabbern. Die musste mit 12,3 Prozent den schwächsten Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen seit Ende September hinnehmen.

Zuschauer-Trend: Bundesliga-Sportschau



Auch die Gesamt-Reichweite fiel mit 4,46 Millionen Zuschauern sogar so nie niedrig aus wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Der Marktanteil kann sich angesichts von 20,4 Prozent aber natürlich trotzdem sehen lassen. Den Tagessieg musste die "Sportschau" jedoch der "Tagesschau" überlassen, die im Anschluss alleine im Ersten von sechs Millionen Zuschauern gesehen wurde und den Marktanteil auf 22,9 Prozent ausbaute. Beim jungen Publikum erzielten die Nachrichten sehr gute 13,9 Prozent.

In der Primetime musste sich Das Erste dagegen dem ZDF geschlagen geben. Obwohl der Mainzer Sender an Karsamstag bloß eine Wiederholung von "Wilsberg" auftischte, setzte sich diese mit 4,38 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 14,8 Prozent an die Spitze. Natalia Wörner kam als "Die Diplomatin" zur selben Zeit auf 4,11 Millionen Zuschauer, ein "Charlotte Link"-Film fiel anschließend auf 2,28 Millionen zurück. Das ZDF punktete indes am späten Abend noch mit den ersten Topspiel-Bildern im "Sportstudio": 2,73 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil auf 15,4 Prozent - und auch bei den 14- bis 49-Jährigen wusste die Sendung mit 10,7 Prozent zu überzeugen.

