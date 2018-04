Starker Samstag für Vox, große Probleme für RTL II

© Disney/Pixar. All rights reserved

Vox sortierte sich am Samstag mit einem Tagesmarktanteil von 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigne nicht weit hinter RTL ein. Abends punktete "Ratatouille", der Vorabend war stark, morgens liefs prächtig. RTL II hatte hingegen großflächig Probleme



08.04.2018 - 09:56 Uhr von Uwe Mantel 08.04.2018 - 09:56 Uhr

Der Animationsfilm "Ratatouille" machte Vox gleichauf mit "Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2" am Samstagabend in der Zielgruppe zum stärksten "DSDS"-Verfolger. Beide Filme holten mit jeweils 980.000 14- bis 49-jährigen Zuschauern erfreuliche 11,5 Prozent Marktanteil. Vox zählte insgesamt mit einer Reichweite von 1,64 Millionen sogar noch ein paar Zuschauer mehr als Sat.1, das 1,52 Millionen Zuschauer erreichte.

Dass Vox mit seinem Samstag trotzdem deutlich zufriedener sein kann als Sat.1, liegt aber am übrigen Programm. Denn für Vox lief es beispielsweise schon am Vorabend sehr gut. Das Magazin "Hundkatzemaus" punktete mit 8,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der "V.I.P.-Hundeprofi" erreichte 9,6 Prozent Marktanteil - gegen die Bundesliga-"Sportschau" sind das sehr gute Ergebnisse. Vox räumte zudem bereits am frühen Morgen ab, wo "Criminal Intent" mit bis zu 23,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erstaunlich stark lief. Und auch nach Mitternacht holten die "Medical Detectives" zweistellige Marktanteile. Nur am frühen Nachmittag hatte "Shopping Queen" zwischenzeitlich einige Probleme, steigerte sich aber im Lauf des Nachmittags auch langsam.

Rundum enttäuschend verlief der Samstag unterdessen für RTL II: Zwar konnten "Pop-Giganten" und "Trödeltrupp" am Mittag und frühen Nachmittag noch gute 6,9 und 5,6 Prozent Marktanteil erzielen, mit "Dein Krempel oder ich!" stürzte der Marktanteil um 15 Uhr dann aber auf 2,7 Prozent in der Zielgruppe ab, zwei Folgen von "Zuhause im Glück" liefen im Anschluss mit 2,1 bzw. 3,6 Prozent Marktanteil ebenfalls sehr schlecht. Um 20:15 Uhr erreichte der Film "Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt" dann sogar nur 1,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt gerade mal einer viertel Million Zuschauern. "Superfast" hatte es danach mit 3,5 Prozent Marktanteil ebenfalls noch schwer.

