"Jenny" kann auch ohne Bayern-Konkurrenz nicht punkten

Die Konkurrenz ist deutlich schwächer gewesen als in der Vorwoche, die neue RTL-Serie "Jenny - Echt gerecht!" verlor trotzdem viele Zuschauer. Einziger Mini-Trost für den Sender: Für einen Großteil der Konkurrenz lief es sogar noch schlechter.



11.04.2018 - 09:22 Uhr von Timo Niemeier 11.04.2018 - 09:22 Uhr

In der vergangenen Woche ist die neue RTL-Serie "Jenny - Echt gerecht!" mit nur 11,2 und 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe gestartet. Vor allem das Champions-League-Spiel der Bayern, das zeitgleich zu sehen war, ist damals eine starke Konkurrenz gewesen. Diese Konkurrenz ist nun weggefallen - und doch hat die Serie noch einmal spürbar Federn lassen müssen. Die zwei Folgen kamen nur auf 870.000 bzw. 800.000 junge Zuschauer, die Marktanteile fielen mit 9,7 und 8,3 Prozent äußerst überschaubar aus. Damit musste sich RTL zur besten Sendezeit RTL II geschlagen geben, das mit seiner Sozialdoku "Hartz und herzlich" überzeugte.

Insgesamt kamen die beiden "Jenny"-Folgen nur auf 1,62 und 1,50 Millionen Zuschauer, binnen Wochenfrist gingen damit rund 200.000 Zuschauer verloren. Bei RTL versucht man unterdessen, das Ergebnis schönzureden und verweist auf die Marktanteile bei den 14- bis 29-jährigen Frauen, die laut dem Sender bei 21,0 und 20,9 Prozent lagen. Aber auch das kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die von Talpa Fiction produzierte Serie derzeit kein Erfolg für RTL ist. Für die Produktionsfirma ist es übrigens die zweite RTL-Serie: Talpa war auch schon für "Bad Cop" verantwortlich - diese Serie wurde aufgrund schlechter Quoten nicht verlängert, lief mit im Schnitt zweistelligen Werten aber deutlich besser als "Jenny" jetzt.

Für die Konkurrenz von RTL sah es am Dienstag allerdings überwiegend noch schlechter aus: Bei Sat.1 kam der Film "Entdecke die Mandy in dir" nur auf 8,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Bei ProSieben versagten zunächst die "Simpsons" mit 7,5 und 7,6 Prozent, ehe sich "The Orville" immerhin auf 8,4 Prozent steigerte und damit auf dem Niveau der zweiten "Jenny"-Folge lief. Auch mit "Family Guy" und alten "Simpsons"-Folgen gelang bis Mitternacht nicht der Sprung in die Zweistelligkeit.

