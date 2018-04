Rosin schwächelt gegen Fußball, RTL II noch vor RTL

© RTL II

Während Frank Rosin mit einem neuen Einsatz als Restaurantretter äußerst schwache Quoten verzeichnete, präsentierte sich RTL II in Bestform. "Hartz und herzlich" landete mit mehr als zehn Prozent Marktanteil sogar an der Spitze der Privaten.



18.04.2018 - 09:21 Uhr von Alexander Krei 18.04.2018 - 09:21 Uhr

Die Rückkehr von "Rosins Restaurants" in direkter Konkurrenz zum DFB-Pokal-Halbfinale zu zeigen, hat sich für kabel eins nicht gerade als glänzende Idee erwiesen. Die Dokusoap mit Frank Rosins tat sich am Dienstagabend nämlich ungewöhnlich schwer und brachte es in der Zielgruppe auf gerade mal 3,3 Prozent Marktanteil - das war einer der schlechtesten Werte, den "Rosins Restaurants" jemals erzielte.

Insgesamt schalteten um 20:15 Uhr nur 770.000 Zuschauer ein. Immerhin klappte das Zusammenspiel mit dem "K1 Magazin" ganz gut, das die Reichweite anschließend sogar auf 790.000 Zuschauer leicht steigern konnte. Ein Marktanteil von 4,3 Prozent in der Zielgruppe ist aber freilich kein Ruhmesblatt. Die Wiederholung von "Abenteuer Leben" ging zudem am späten Abend mit nur 2,7 Prozent vollends unter.

Dass es auch anders geht, stellte RTL II eindrucksvoll unter Beweis. "Hartz und herzlich - Rückkehr in die Benz-Baracken" landete in der Zielgruppe mit 1,05 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauern und einem beachtlichen Marktanteil von 10,9 Prozent sogar noch vor RTL. Insgesamt hatten sich 1,57 Millionen Zuschauer für die Reportage-Reihe entschieden, die damit beim jungen Publikum als stärkster Fußball-Verfolger hervorging.

Vox hatte indes gegen den DFB-Pokal vorsorglich nur eine Wiederholung von "Hot oder Schrott" an den Start gebracht, damit letztlich aber nur 5,3 Prozent Marktanteil einfahren können - dass zwischen all den alten Folgen in der vorigen Woche eine Erstausstrahlung versteckte, wirkt dennoch kurios. "Detlef baut ein Haus" und "Die Beet-Brüder" steigerten den Marktanteil im Laufe des Abends übrigens dann noch auf 7,0 beziehungsweise 9,1 Prozent.

