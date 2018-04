"Biggest Loser" glänzt am Abend, schwache Senioren

© Sat.1/Guido Engels

Sat.1 hat am Sonntag in der Primetime glänzende Quoten eingefahren, das Finale von "The Biggest Loser" holte den höchsten Marktanteil der Staffel. Am Vorabend versagte aber "Hotel Herzklopfen" völlig. Bei ProSieben kann man indes sehr zufrieden sein.



23.04.2018 - 08:49 Uhr von Timo Niemeier 23.04.2018 - 08:49 Uhr

Am Sonntag ist bei Sat.1 das Finale der Abspecksendung "The Biggest Loser" zu sehen gewesen - und es war eine sehr erfolgreiche Staffel für Sat.1. Die beim Auftakt erzielten 7,1 Prozent Marktanteil blieben die Ausnahme, alle Ausgaben erzielten im Anschluss zweistellige Werte. Das Finale holte nun einen neuen Rekord. 2,56 Millionen Menschen schalteten ein, so viele waren es in den vergangenen Wochen am Vorabend nie. In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sorgten 1,50 Millionen Zuschauer für starke 15,6 Prozent - auch das ist ein Staffel-Bestwert.

Marktanteils-Trend: The Biggest Loser



Bei Sat.1 kann man ein positives Fazit ziehen: Die zwölf gezeigten Folgen kamen zusammengenommen auf durchschnittlich 12,7 Prozent Marktanteil und lagen damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Im Schnitt wurde jede Sendung von fast zwei Millionen Menschen gesehen. Kein Wunder, dass Sat.1 bereits eine Fortsetzung angekündigt hat. Und am Sonntag ging der Erfolg für Sat.1 sogar noch weiter: Die Rankingshow "Top Ten" hielt sich im Anschluss an das "Biggest Loser"-Finale bei ganz starken 15,8 Prozent Marktanteil.





Richtig schlecht sah es für den Sender allerdings am Vorabend aus, wo man mit "Hotel Herzklopfen" ein neues Format auf Sendung schickte. Zwei Ausgaben der Rentner-Kuppelei holten nur 6,8 und 6,6 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe. Nun zielt die Sendung sichtbar auf ein älteres Publikum, doch auch dort war für Sat.1 wenig zu holen: Mit 730.000 und 960.000 Gesamtzuschauern waren insgesamt nur 4,4 und 4,2 Prozent Marktanteil drin.

Sehr gut verlief der Abend für ProSieben: Mit dem Film "Der Marsianer" unterhielt man 1,57 Millionen junge Zuschauer und damit sogar noch etwas mehr als "The Biggest Loser", 15,8 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Damit musste man sich nur dem "Tatort" im Ersten geschlagen geben, 2,49 Millionen Menschen sahen insgesamt zu. "13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi" holte später noch 15,9 Prozent. ProSieben hat den Sonntag beim jungen Publikum damit gewonnen, der Tagesmarktanteil des Senders lag bei 11,7 Prozent. Sat.1 landete mit 10,0 Prozent auf Rang zwei.

