RTL-"Jenny" kann sich steigern, Lichtblick für "Orville"

© MG RTL D / Benno Kraehahn

Nach bislang enttäuschenden Quoten konnte sich die RTL-Serie "Jenny - Echt gerecht!" spürbar steigern und lag erstmals klar über dem RTL-Senderschnitt - zumindest eine Stunde lang. Zumindest einen kleinen Lichtblick gab's auch bei ProSieben.



25.04.2018 - 09:16 Uhr von Uwe Mantel 25.04.2018 - 09:16 Uhr

Durch die Entscheidung von RTL, "Jenny - echt gerecht" in Doppelfolgen über den Bildschirm zu jagen, steht bereits in der kommenden Woche das Staffelfinale auf dem Programm - viel Zeit, sich für eine Fortsetzung zu empfehlen, bleibt der Serie also nicht mehr, zumal wenn man bedenkt, dass in der kommenden Woche das Halbfinal-Rückspiel des FC Bayern in der Champions League als Konkurrent wartet. Doch womöglich hat die Serie in dieser Woche ihre letzte Chance tatsächlich genutzt, zum ersten Mal stiegen die Quoten nämlich klar über den Senderschnitt.

So reichte es um 20:15 Uhr für einen Marktanteil von 13,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die zweite Folge konnte das Quotenniveau nicht ganz halten, lag mit 11,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe aber zumindest ebenfalls klar über den Werten der letzten Wochen, als man jedoch auch meist gegen Fußball-Konkurrenz im Free-TV ran musste. Zum Vergleich: Der RTL-Senderschnitt liegt im April bislang bei 10,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch die Gesamt-Zuschauerzahlen erreichten mit knapp über 1,9 Millionen neue Bestwerte, auch wenn die Marktanteile mit um die sechseinhalb Prozent auf einem ernüchternden Niveau blieben. Auch im weiteren Verlauf des Abends schlug sich RTL gar nicht so schlecht: Eine alte Folge von "Doctor's Diary" musste gegen 22 Uhr dann zwar zunächst mit 10,7 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe vorlieb nehmen, ab 23 Uhr stieg der Marktanteil dann aber mit einer weiteren Folge auf gute 14,8 Prozent an.

Marktanteils-Trend: Jenny - echt gerecht!



ProSieben blieb mit seinem Serien-Abend durchweg einstellig. "Die Simpsons" etwa kamen zum Start in den Abend nur auf 6,8 und 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Da ist es durchaus bemerkenswert, dass sich "The Orville" im Meer der quotenschwachen Wiederholungen zumindest auf den besten Marktanteil seit Anfang März steigern konnte. Mit 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen blieb die Serie zwar weiter im roten Bereich, es gab aber zumindest einen kleinen Lichtblick. 1,18 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet.

Kein Lichtblick weit und breit hingegen bei Sat.1. War "Kokowääh" in den letzten Jahren auch in der x-ten Wiederholungen immer noch für starke Quoten gut gewesen, so ging die Til-Schweiger-Komödie diesmal mit nur 6,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sang- und klanglos unter. 1,17 Millionen Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. "Akte 20.18" kam im Anschluss auf ebenfalls 6,1 prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, ehe die "Spiegel TV-Reportage" sowie die "Dinner Party" auf 4,3 und 4,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe fielen.

Teilen