"First Dates" kratzt mit Rekord an der Zweistelligkeit

Vox hat mit seinem neuen Vorabend-Format "First Dates" einen neuen Bestwert eingefahren und auch sonst lief es für den Sender gut. Nur der "Knife Fight Club" enttäuschte. Sport1 überzeugte am Abend mehr als eine Million Zuschauer mit der Europa League.



27.04.2018 - 09:24 Uhr von Timo Niemeier 27.04.2018 - 09:24 Uhr

Anfang März hat Vox "First Dates - Ein Tisch für 2" erstmals gezeigt. Und weil man, anders als andere Sender, gleich einige Ausgaben bei Warner Bros. bestellte, kann man das Format nun über einen langen Zeitraum testen. Am Donnerstag hat die Sendung mit Roland Trettl einen neuen Rekord eingefahren: 9,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren drin, besser lief es bislang noch nie. Erst in der vergangenen Woche holte das Format mit 9,0 Prozent einen Rekord. An diesem Donnerstag sahen 890.000 Menschen zu. Hält sich "First Dates" am Freitag bei halbwegs guten Quoten, könnte es die bislang erfolgreichste Woche für das Format werden.

Marktanteils-Trend: First Dates - Ein Tisch für 2



Aber auch sonst kann man bei Vox zufrieden sein: "Shopping Queen" holte am Nachmittag bereits 8,9 Prozent und "4 Hochzeiten und eine Traumreise" steigerte sich danach leicht auf 9,1 Prozent. "Zwischen Tüll und Tränen" lag dann ab 17 Uhr sogar bei 10,3 Prozent, Roland Trettl konnte sich also auf einen starken Vorlauf verlassen. "Das perfekte Dinner" erreichte später noch 7,9 Prozent. Probleme hatte der Sender am späten Abend: Trotz des erfolgreichen Spielfilms in der Primetime, "Olympus Has Fallen" unterhielt 1,55 Millionen Zuschauer und holte 9,6 Prozent Marktanteil, waren für den "Knife Fight Club" nur 5,8 Prozent drin.

Zufrieden sein kann man bei Sport1, wo am Abend das Europa-League-Spiel zwischen Arsenal London und Atletico Madrid zu sehen war. 1,25 Millionen Menschen verfolgten die Partie im Schnitt. Das sind natürlich deutlich weniger als die 2,56 Millionen Zuschauer, die der Sender zuletzt mit RB Leipzig holte, mit den erzielten 4,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man aber dennoch zufrieden sein. Beim jungen Publikum lief es mit 5,4 Prozent sogar noch etwas besser. Sport1 erreichte bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent und war damit der erste Verfolger der großen acht Sender.

