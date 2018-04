Bestwert für neues RTL-Nachmittagsformat

© RTL

"Meine Geschichte - Mein Leben" hat dem schwächelnden RTL-Nachmittag wieder etwas Schwung verliehen, am Freitag stiegen die Quoten auf einen neuen Bestwert. Die Hebammen am Vormittag machen allerdings weiterhin Sorgen.



28.04.2018 - 09:50 Uhr von Uwe Mantel

Angesichts zuletzt häufig nur noch einstelliger Marktanteile am Nachmittag konnte es RTL gar nicht schnell genug mit dem Start des neuen Formats "Meine Geschichte - Mein Leben" gehen, der Start war daher kurzfristig noch um zwei Wochen vorgezogen worden - und um nicht im "Verdachtsfälle"-Schlamassel unterzugehen, entschied man sich auch in Sachen Sendeplatz nochmal um und zeigt es nun direkt im Anschluss an "Punkt 12". Und tatsächlich scheint der Plan aufzugehen.

In den ersten zwei Wochen lag der Marktanteil im Schnitt bei 13 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen - das klingt nicht spektakulär, ist aber deutlich besser als das, was "Verdachtsfälle" und "Blaulicht-Report" zuvor auf diesem Sendeplatz holten. Und an diesem Freitag sah es sogar richtig gut aus: Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg auf 16,9 Prozent an. 800.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zuvor hatte schon "Punkt 12" mit 18,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen den besten Tag seit langem erwischt. Auch die "Verdachtsfälle" schlugen sich um 15 Uhr mit 14 Prozent Marktanteil gut, ein "Verdachtsfälle Spezial" um 16 Uhr hatte mit 10,8 Prozent Marktanteil dann aber schon wieder Probleme.

Apropos Probleme: Die hat RTL auch weiterhin am Vormittag. Das dort mittlerweile in Doppelfolgen laufende "Hebammen im Einsatz" konnte daran bislang nichts ändern. Auch am Freitag blieben die Marktanteile mit 8,7 und 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen einstellig und damit unter dem Soll. Bei Sat.1 liegen die Probleme unterdessen weiterhin im Vorabend: Zwischen 17 und 20 Uhr pendelte der Marktanteil zwischen 6,2 und 8,1 Prozent in der Zielgruppe.

Dafür sieht es tagsüber gar nicht so schlecht aus. Besonders die "Klinik am Südring" wusste um 16 Uhr mit 12,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zu überzeugen, zudem laufen zur Mittagszeit die Wiederholungen von "Anwälte im Einsatz" weiterhin richtig gut. 13,0 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen um 12 Uhr. Quotenhighlight im Sat.1-Programm war aber wie fast jeden Tag das "Frühstücksfernsehen, das am Freitag 15,6 Prozent Markanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. RTL kam mit "Guten Morgen Deutschland" auf 12,3 Prozent Marktanteil.

