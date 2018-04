Von Krimi bis "heute-show": ZDF dominiert den Freitag

© ZDF/Michael Marhoffer

Gegen das ZDF ist am Freitagabend nicht anzukommen: "Der Alte" holte auch zum Staffelfinale wieder über fünf Millionen Zuschauer zum ZDF, die "heute-show" erreichte rund vier Millionen Zuschauer. Im Ersten wollte unterdessen nur wenige den Filmpreis sehen



28.04.2018 - 10:04 Uhr von Uwe Mantel 28.04.2018 - 10:04 Uhr

Auf "Der Alte" kann sich das ZDF weiterhin verlassen: In dieser Staffel kletterte die Reichweite in der Spitze auf über sechs Millionen Zuschauer, im Schnitt kamen die neuen Folgen auf 5,34 Millionen Zuschauer. Ganz so viele waren es bei der vorerst letzten neuen Folge zwar nicht, zufrieden sein kann man in Mainz aber trotzdem: Mit 5,04 Millionen Zuschauern sicherte der Krimi den Mainzern einmal mehr den Tagessieg beim Gesamtpublikum. Der Marktanteil fiel mit 18,1 Prozent nicht nur beim Gesamtpublikum sehr gut aus, sondern lag auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,5 Prozent klar über dem Senderschnitt.

Und auch im weiteren Verlauf blieb der Freitagabend fest in ZDF-Hand. "Letzte Spur Berlin" sahen ab 21:15 Uhr 4,76 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile lagen bei 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das "heute-journal" kam danach auf 3,79 Millionen Zuschauer, ehe die "heute-show" die Reichweite nochmal ansteigen ließ. 4,03 Millionen Zuschauer waren in dieser Woche dabei. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 17,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte die Satireshow wieder hervorragende 13,8 Prozent Marktanteil - und belegte in den Tagescharts bei den 14- bis 49-Jährigen übrigens Platz 3 hinter "Let's dance" und "GZSZ". "Sketch History" konnte da nicht so ganz mithalten, holte aber zumindest beim jungen Publikum mit 8,7 Prozent Marktanteil ebenfalls gute Werte. Insgesamt blieben 2,2 Millionen Zuschauer nach der "heute-show" dran.

Das Erste startete am Freitag mit einem "Brennpunkt: Frieden in Korea?" in den Abend, den 3,66 Millionen Zuschauer sahen. Der Film "Billy Kuckuck - Margot muss bleiben" verfolgten dann leicht verspätet 3,48 Millionen Zuschauer. Mit 12,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum lag er über dem Senderschnitt des Ersten. Die "Tagesthemen" zogen gegen das "heute-journal" dann sehr klar den Kürzeren. Nur zwei Millionen Zuschauer und 7,3 Prozent Marktanteil wurden erreicht. Kaum Interesse bestand dann an der zeitversetzten Übertragung des Deutschen Filmpreises 2018. 950.000 Zuschauer wurden ab 22:18 Uhr noch gezählt, der Marktanteil ging beim Gesamtpublikum auf 5,4 Prozent zurück.

Teilen