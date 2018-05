"Late Night Berlin" bricht am Brückentag völlig ein

© ProSieben/Claudius Pflug

Klaas Heufer-Umlauf und sein Team hätten den Brückentag wohl auch lieber frei nehmen sollen - die Zielgruppe hatte jedenfalls offenbar andere Pläne, als seine "Late Night Berlin" einzuschalten. Sie fiel auf einen bitteren Tiefstwert.



01.05.2018 - 08:58 Uhr von Uwe Mantel 01.05.2018 - 08:58 Uhr

An Tagen vor einem Feiertag sieht die Fernsehnutzung generell etwas anders aus. An diesem Montag war sie deutlich niedriger als an einem normalen Montag. Und insbesondere aus der jüngeren Zielgruppe haben sich wohl viele dafür entschieden, lieber in den Mai zu feiern als vor dem Fernseher zu sitzen. Das bekam etwa ProSieben mit seiner "Late Night Berlin" zu spüren, deren Quoten in dieser Woche völlig einbrachen.

So sahen gerade mal noch 480.000 Zuschauer zu, fast 300.000 weniger als noch eine Woche zuvor. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum sank auf 2,9 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen sackte die "Late Night Berlin" auf nur noch 5,9 Prozent Marktanteil ab. In der vergangenen Woche hatte die Show immerin noch an der 10-Prozent-Marke gekratzt.

Marktanteils-Trend: Late Night Berlin



Auch sonst lief es für ProSieben den ganzen Abend über nicht gut: Um 20:15 Uhr kam eine Wiederholung von "Big Bang Theory" bereits nicht über 9,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus, danach fiel "The Middle" weiter auf 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ab - auch das war ein neuer Tiefstwert seit dem Wechsel in die Primetime vor drei Wochen. Vier weitere Wiederholungen von "The Big Bang Theory" pendelten dann zwischen 7,1 und 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Im Gegensatz dazu machte der Vor-Feiertags-Abend Sat.1 weniger Probleme. "Lethal Weapon" und "Navy CIS: L.A." hatten zwar absolut gesehen auch etwas weniger Zuschauer als zuletzt, die Marktanteile blieben mit 8,8 und 8,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber auf einem soliden Niveau. Dass es für Sat.1 generell mit einem Tagesmarktanteil von 9,9 Prozent ein erfolgreicher Tag war, lag an einer starken Daytime. "Auf Streife - Berlin" trumpfte um 15 Uhr beispielsweise mit 16,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf, die "Klinik am Südring" überzeugte mit 14,2 Prozent, "Anwälte im Einsatz" holte mittags schon 15,2 Prozent Marktanteil. Herausragend lief zudem einmal mehr das "Frühstücksfernsehen", das am Montag einen Marktanteil von 19,1 Prozent in der Zielgruppe einfahren konnte.

Teilen