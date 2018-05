Serien-Marathons wirken: Sixx mit bestem Tag seit 2015

© CBS

An Feiertagen haben sich insbesondere bei kleineren Sendern inzwischen Marathon-Programmierungen eingebürgert. Besonders erfolgreich war am 1. Mai Sixx, das prompt den stärksten Tag seit September 2015 verzeichnete.



02.05.2018 - 10:13 Uhr von Uwe Mantel 02.05.2018 - 10:13 Uhr

Ein Blick auf unsere Tagesmarktanteils-Liste, die wir täglich in der Zahlenzentrale veröffentlichen, zeigt: Sixx war in der Zielgruppe am 1. Mai der Größte unter den Kleinen: 2,4 Prozent betrug der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, damit verzeichnete der Frauensender der ProSiebenSat.1-Gruppe den besten Tag seit September 2015. Betrachtet man nur die Kern-Zielgruppe der 14- bis 39-jährigen Frauen, dann lag der Tagesmarktanteil gar bei 4,5 Prozent und damit so hoch wie seit Ende 2014 nicht mehr.

Gesorgt hat dafür ein Rezept, das sich in den letzten Jahren an Feiertagen insbesondere bei kleineren Sendern eingebürgert hat: Stundenlange Serien-Marathons. Sixx etwa zeigte den ganzen Tag über von morgens bis um 22:15 Uhr die Krimiserie "Unforgettable". In der Spitze sahen bis zu 490.000 Zuschauer zu, die Marktanteile lagen insbesondere am Nachmittag auf hervorragendem Niveau. Um 16:41 Uhr wurde mit 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen der Bestwert erzielt.

Im Tagesmarktanteils-Ranking knapp dahinter landete Sat.1 Gold mit einem Marktanteil von 2,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch hier war es die Marathon-Programmierung, die zündete: Ab 15:10 Uhr gab's sechs Stunden lang "K 11" zu sehen. Der Marktanteil stieg in der Spitze auf bis zu 3,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bis zu 650.000 Zuschauer sahen insgesamt zu. Zuvor hatte ab 9:40 Uhr schon fünfeinhalb Stunden "Niedrig und Kuhnt" für hervorragende Werte gesorgt. Marathons gab's auch anderswo: DMAX zeigte ab 11:20 Uhr neun Stunden seine Eigenproduktion "112: Feuerwehr im Einsatz". Der Höchstwert war dort ab 14:17 Uhr mit 3,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen erreicht, am späten Nachmitttag gab's aber einen Durchhänger. Bei RTLplus entschied man sich dafür, ab 13:43 Uhr durchgehend bis in die Nacht "Im Namen des Gesetzes" zu zeigen. Das ließ sich anfangs mit Marktanteilen von bis zu 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zwar sehr gut an, in der Primetime lief es mit Werten von 0,2 Prozent aber nicht gut.

