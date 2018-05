Sport1 und Nitro drehen am Sonntag so richtig auf

© RTL

Sowohl Sport1 als auch Nitro haben am Sonntag mit tollen Quoten auf sich aufmerksam gemacht. Beim Sportsender überzeugte die Eishockey-WM, Nitro punktete mit seinen US-Serien am Abend und "Takeshi’s Castle".



07.05.2018 - 09:42 Uhr von Timo Niemeier 07.05.2018 - 09:42 Uhr

Mit 3,0 Prozent Tagesmarktanteil ist Nitro am Sonntag der größte Sender unter den Kleinen gewesen. Zu verdanken hat man das in Köln allen voran dem starken "CSI"-Franchise in der Primetime. So holte Horatio Caine aus Miami ab 20:15 Uhr bereits gute 2,1 Prozent Marktanteil, "CSI: NY" steigerte sich danach auf 2,4 Prozent. Zwei Folgen des Original-"CSI" waren danach sogar noch für 2,7 und 3,8 Prozent gut, ehe sich die "CSI: Miami"-Wiederholung auf 5,1 Prozent steigerte. Nach Mitternacht war für die Ermittler aus New York dann sogar noch 5,7 Prozent drin.

Die "CSI"-Marathon-Programmierung am Sonntagabend funktioniert also gut, sämtliche Folgen lagen deutlich über den Normalwerten des Senders. Doch Nitro verzeichnete schon zur Mittagszeit mit dem "A-Team" gute Quoten: Zwei Folgen holten 3,5 und 5,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. Und auch zwei Folgen von "Takeshi’s Castle" überzeugten danach mit 2,9 und 3,0 Prozent Marktanteil.

Sehr zufrieden sein kann man auch bei Sport1, das mit einem Tagesmarktanteil von 2,8 Prozent nur knapp hinter Nitro landete. Ganz vorne mit dabei war mal wieder der "Doppelpass" am Vormittag. 1,03 Millionen Menschen schalteten ein, das sorgte insgesamt für starke 10,3 Prozent Marktanteil und auch bei den 14- bis 49-Jährigen waren sehr gute 9,8 Prozent drin. Richtig gut lief es zudem für die Eishockey-WM-Übertragung zwischen Deutschland und Norwegen, die am Nachmittag von 730.000 Menschen gesehen wurde. Sowohl beim Gesamtpublikum als auch bei den 14- bis 49-Jährigen holte Sport1 damit 6,1 Prozent Marktanteil, das Match lag damit deutlich über dem Senderschnitt. Das Auftaktspiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark sahen am Freitag sogar 810.000 Menschen.

