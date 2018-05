"Bachelor in Paradise" startet bei RTL mit dem Tagessieg

© MG RTL D

Auch wenn weniger als zwei Millionen Zuschauer einschalteten, kann man bei RTL mit dem Auftakt von "Bachelor in Paradise" zufrieden sein: In der Zielgruppe gab's den klaren Tagessieg. Beim Gesamtpublikum führte an "XY" kein Weg vorbei.



10.05.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 10.05.2018 - 09:16 Uhr

Nach dem "Bachelor" und der "Bachelorette" bringt RTL mit "Bachelor in Paradise" seit dieser Woche ein weiteres Spin-Off der erfolgreichen Kuppelshow an den Start und zumindest mit Blick auf die Quoten in der Zielgruppe kann man in Köln mit dem Auftakt sehr zufrieden sein. 1,17 Millionen 14- bis 49-jährige Zuschauer machten die Sendung am Mittwochabend zum Spitzenreiter - die vergleichsweise überschaubare Reichweite reichte angesichts des warmen Temperaturen bereits, um den Marktanteil auf überzeugende 15,2 Prozent zu treiben.

Das dürfte auch etwas darüber hinwegtrösten, dass das Interesse insgesamt vergleichsweise überschaubar blieb. 1,86 Millionen Zuschauer wollten "Bachelor in Paradise" sehen, sodass RTL hier auf 7,1 Prozent Marktanteil kam. "Stern TV" gelang es im Anschluss allerdings, einen Großteil der Zuschauer zu halten: 1,69 Millionen blieben für das Magazin mit Steffen Hallaschka dran, in der Zielgruppe lag der Marktanteil am späten Abend noch bei ordentlichen 13,0 Prozent. Die Konkurrenz war für RTL allerdings auch nicht allzu stark: So geriet in Sat.1 etwa "21 Schlagzeilen" mit nur 6,6 Prozent unter die Räder, die anschließende "Sat.1 Reportage" kam sogar auf nur 4,9 Prozent.

Über gute Quoten kann man sich derweil auf dem Lerchenberg freuen - und zwar sogar doppelt. Einerseits ging "Aktenzeichen XY... ungelöst" im ZDF mit 4,58 Millionen Zuschauern als meistgesehene Sendung des Tages hervor, die noch dazu beim jungen Publikum mit starken 12,9 Prozent zu überzeugen wusste, andererseits konnte man sich einmal mehr auch auf ZDFneo verlassen. Dort erreichte "Ein starkes Team" zunächst 2,03 Millionen Zuschauer, ehe sich "Wilsberg" sogar auf 2,13 Millionen steigerte. Der Marktanteil zog um 21:45 Uhr auf starke 9,7 Prozent an.

Mit einem Tagesmarktanteil von 5,1 Prozent lag ZDFneo schließlich am Mittwoch beim Gesamtpublikum noch vor Vox, ProSieben und RTL II; das ZDF war mit 13,7 Prozent ohnehin Marktführer. Für die ARD-Serie "Weissensee" ging es unterdessen am Mittwochabend ein Stück nach unten: 3,28 Millionen Zuschauer sahen die Doppelfolge der Serie und damit über eine halbe Million weniger als noch am Tag zuvor. Das bedeutete zugleich ein neues Tief, reichte letztlich aber für solide 12,3 Prozent Marktanteil.

