Schlechte Quoten: Vox erlebt einen Tag zum Vergessen

© Vox

Vox hat am Freitag kein Quotenglück gehabt: Auf etlichen Sendeplätzen lief es schlechter als sonst. In der Primetime lag man dann sogar nur auf Augenhöhe mit Super RTL. Von den kleinen Sendern punktete neben dem Kindersender auch Tele 5.



12.05.2018 - 09:41 Uhr von Timo Niemeier 12.05.2018 - 09:41 Uhr

Der Tagesmarktanteil von Vox lag am Freitag bei 4,7 Prozent und damit auf einem ziemlich enttäuschenden Niveau. Damit mussten die Kölner nicht nur das ZDF, RTL II und kabel eins vorbeiziehen lassen, um ein Haar wäre man bei den 14- bis 49-Jährigen auch Schlusslicht der großen acht Sender gewesen. Das verhinderte Das Erste (4,6 Prozent) denkbar knapp. Die Baustellen bei Vox waren am Freitag jedenfalls nur allzu offensichtlich.

Schon in der Daytime passte nur wenig zusammen, das sonst verlässliche Line-Up am Nachmittag lag deutlich unter den Normalwerten. So holte "Shopping Queen" nur 7,0 Prozent Marktanteil, "4 Hochzeiten und eine Traumreise" lag sogar nur bei 6,4 Prozent. "Zwischen Tüll und Tränen" kam auf 7,4 Prozent, bei "First Dates" waren es 6,1 Prozent. Noch größer waren die Probleme beim "Perfekten Dinner", das mit 4,0 Prozent versagte.

Richtig bitter verlief die Primetime, wo man auf drei Folgen von "Law & Order: Special Victims Unit" setzte. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 3,8 und 4,3 Prozent und die Reichweiten lagen deutlich unter einer Million. Hier lag dann sogar Super RTL in Schlagdistanz. Dort kam der Film "Thor - Ein hammermäßiges Abenteuer" nämlich auf 660.000 Zuschauer. Die erste Ausgabe von "Law & Order" unterhielt nur 690.000 Menschen. Super RTL konnte sich damit aber über 2,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum freuen, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar zu 3,6 Prozent. Für Vox ging es später mit "Chicago P.D." übrigens noch auf 2,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück.

Gut in der Primetime lief es für Tele 5, das mit den beiden Teilen von "Last Impact" ein Näschen bewies. So wurde der erste Film von 570.000 Menschen gesehen, der zweite Teil hielt ab kurz nach 22 Uhr fast das gesamte Publikum und kam noch auf 550.000 Zuschauer. Der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte von schon guten 2,1 auf dann 2,5 Prozent.

Teilen