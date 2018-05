Zehn Millionen sehen Frankfurts furiosen Pokal-Sieg

© Screenshot Das Erste

Das Erste feiert einen erfolgreichen Sport-Samstag: Am Abend dominierte das DFB-Pokalfinale zwischen Bayern München und Eintracht Frankfurt. Doch auch schon davor war das Finale der Frauen sehr gefragt.



20.05.2018 - 09:32 Uhr von Timo Niemeier 20.05.2018 - 09:32 Uhr

Eintracht Frankfurt hat die Sensation geschafft und den FC Bayern München im DFB-Pokalfinale geschlagen. Das Spiel sahen sich am Samstagabend in der Primetime exakt zehn Millionen Menschen an, nicht mit einberechnet sind hier wie immer die Menschen, die das Spiel in Sport-Bars oder bei Public-Viewing-Veranstaltungen gesehen haben. Schon beim Gesamtpublikum wurden damit sehr gute 36,0 Prozent Marktanteil ermittelt. Noch ein wenig besser lief es beim jungen Publikum: 3,06 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren sorgten hier für 36,6 Prozent.





Damit hat Das Erste natürlich bei Jung und Alt gewonnen: Keine andere Sendung kam am Samstag auf noch mehr Zuschauer - auch nicht die royale Hochzeit. Schon mit der Vorberichterstattung erzielte der Sender übrigens starke Werte: Ab 19:10 Uhr sahen sich 6,45 Millionen Menschen die Berichte zum Spiel an, damit waren 27,2 Prozent bei allen und 28,9 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern drin. Der "Sportschau Club" kam im Anschluss an die Partie noch auf 3,03 Millionen Zuschauer und 16,6 Prozent Marktanteil.

Doch es war auch darüber hinaus ein sehr guter Tag für Das Erste: Am Nachmittag zeigte man nämlich auch das DFB-Pokalfinale der Frauen. Das Match zwischen Wolfsburg und Bayern, das letztendlich sogar in die Verlängerung und dann ins Elfmeterschießen musste, wurde ab 15 Uhr von 2,30 Millionen Menschen gesehen, der Marktanteil lag bei starken 19,5 Prozent. Und auch beim jungen Publikum war mit 10,4 Prozent ein zweistelliger Wert drin.

Noch etwas Luft nach oben hat dagegen die Formel E, die am Samstag erstmals live im Ersten zu sehen war. 1,46 Millionen Menschen verfolgten das Rennen aus Berlin und sorgten so für 10,2 Prozent. Aufgrund der starken Werte in der Primetime und am Nachmittag erreichte Das Erste am Samstag einen Tagesmarktanteil in Höhe von 16,9 Prozent. Das reichte allerdings nur für Platz zwei - das ZDF war mit 17,5 Prozent noch etwas besser unterwegs. Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherte sich Das Erste mit 14,3 Prozent aber den ersten Platz. RTL landete mit 14,2 Prozent knapp dahinter.

Das ZDF konnte sich in der Primetime übrigens gut behaupten gegen das Pokalfinale: "Ein starkes Team" erreichte trotz der Fußball-Konkurrenz 4,32 Millionen Zuschauer, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 15,3 Prozent. "Der Kriminalist" war danach aber nicht mehr so erfolgreich und musste sich mit 2,60 Millionen Zuschauern und 9,4 Prozent begnügen.

