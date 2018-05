"Tatort" spielt auch mit einer Wiederholung vorne mit

© BR/Frederic Batier

Das Erste hat an Pfingstsonntag auf einen neuen "Tatort"-Film verzichtet und lieber eine Wiederholung der Krimi-Reihe gezeigt. Mit Erfolg: Kein anderer Sender kam auf noch mehr Zuschauer, Rosamunde Pilcher lag aber in Schlagdistanz.



21.05.2018 - 09:15 Uhr von Timo Niemeier 21.05.2018 - 09:15 Uhr

Mit "Tatort: Aus der Tiefe der Zeit" hat Das Erste am Sonntag nur eine Wiederholung seiner beliebten Krimi-Reihe ins Rennen geschickt. Bei der Erstausstrahlung im Jahr 2013 unterhielt der Film mehr als neun Millionen Zuschauer. So viele waren es jetzt zwar nicht noch einmal, beim Sender kann man dennoch zufrieden sein. 4,29 Millionen Menschen sahen sich den "Tatort"-Aufguss an, kein anderer Sender kam in der Primetime auf noch mehr Zuschauer. Der Marktanteil lag bei starken 15,2 Prozent und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 12,6 Prozent rund. Beim jungen Publikum musste man sich nur ProSieben geschlagen geben.

Der Gesamt-Tagessieg ging an die "Tagesschau", die von 5,04 Millionen Menschen gesehen wurde. Die "Mordkommission Istanbul" erreichte am späten Abend nur noch 2,23 Millionen Zuschauer, das entsprach 9,1 Prozent Marktanteil. Auch tagsüber lief nicht alles nach Plan: So kam eine Zusammenfassung der Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle zur Mittagszeit nur auf 910.000 Zuschauer und 8,1 Prozent Marktanteil. Die Übertragung der Pokal-Feierlichkeiten von Eintracht Frankfurt sahen sich später ebenfalls nur 1,08 Millionen Menschen an - damit waren lediglich 8,8 Prozent drin.

Auch das ist der Grund, weshalb Das Erste trotz sehr guter "Tatort"-Werte in der Primetime nur auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 8,7 Prozent kam. Für das ZDF lief es mit 11,4 Prozent deutlich besser: "Rosamunde Pilcher: Nanny verzweifelt gesucht" erreichte zur besten Sendezeit 4,19 Millionen Zuschauer und lag damit gar nicht so weit hinter der "Tatort"-Wiederholung. 14,8 Prozent Marktanteil standen auf der Uhr. Eine neue Ausgabe von "Inspector Barnaby" lockte ab 22 Uhr noch 2,95 Millionen Menschen vor die TV-Geräte, damit waren 12,9 Prozent drin.

