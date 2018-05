Pfingstsonntag: kabel eins stark, "K11" hilft Sat.1 Gold

Mit seinem Feiertags-Programm hat kabel eins am Sonntag gute Quoten eingefahren, vor allem am späten Abend drehte der Sender auf. Sat.1 Gold profitierte von einem "K11"-Marathon und Nitro erzielte in der Primetime dank "CSI" gute Quoten.

Bei kabel eins kann man eine zufriedene Pfingstsonntags-Bilanz ziehen: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 7,4 Prozent lag man auf dem vierten Platz und hielt Vox und RTL II deutlich auf Abstand. Sat.1 und RTL waren in der Endabrechnung gar nicht so weit entfernt. In der Primetime bewies kabel eins mal wieder, dass Bud Spencer und Terence Hill immer noch für sehr gute Quoten gut sein können. 1,28 Millionen Menschen sahen sich ihren Film "Zwei bärenstarke Typen" an, der Marktanteil in der Zielgruppe betrug 7,6 Prozent.

Später am Abend drehte kabel eins dann aber so richtig auf: "Banana Joe" erreichte ab 22:30 Uhr sogar 10,9 Prozent. 1,20 Millionen Zuschauer blieben noch dran. Beim jungen Publikum konnte der Film die Reichweite sogar noch steigern: Von 650.000 ging es auf 690.000 nach oben. Und als kabel eins nach Mitternacht den Film "Buddy haut den Lukas" zeigte, schnellte der Marktanteil sogar auf 13,7 Prozent nach oben.

Gute Quoten verzeichnete auch Sat.1 Gold: Zwischen 14 und 20:15 Uhr setzte der Sender auf einen "K11"-Marathon. In der Spitze waren bis zu 4,3 Prozent Marktanteil in der jungen Zielgruppe drin. Am Vorabend sahen rund eine halbe Million Menschen zu. True Crime war in der Primetime dann nicht so sehr gefragt: "Ermittler hautnah" erreichte mit zwei Ausgaben nur 1,1 und 0,9 Prozent. Erst ab 23 Uhr kletterte der Marktanteil mit den "Cold Case Files" wieder über den Senderschnitt. Bei ProSieben Maxx war ein sehr ähnliches Muster zu beobachten: Dort setzte man zwischen 14:30 und 19:20 Uhr auf "Man vs. Food - Die XXL-Challenge" und erreichte damit bis zu 4,2 Prozent Marktanteil. Alle Folgen lagen bei mehr als 2,0 Prozent und waren damit ein Erfolg für den Sender. "Crazy Rollercoster" rutschte in der Primetime dann aber auf 1,1 und 1,0 Prozent ab, ehe die anderen Formate im Anschluss sogar noch unter die Marke von 1,0 Prozent fielen.

Bei Nitro war das bewährte "CSI"-Line-Up zu sehen und erzielte mal wieder schöne Quoten: Horatio Caine aus Miami erreichte zunächst 460.000 Zuschauer und 2,1 Prozent Marktanteil. "CSI: NY" kam danach auf 520.000 Zuschauer und 2,0 Prozent. Zwei Folgen des Originals steigerten sich dann spürbar auf 640.000 und 780.000 Zuschauer, das ließ auch die Marktanteile auf 2,6 bzw. 4,3 Prozent ansteigen. Und auch mit den anschließenden Wiederholungen der Wiederholungen holte Nitro noch Werte von mehr als 4,0 Prozent.