Nachmittag schwächelt: Vox fällt hinter RTL II zurück

Es ist ein seltenes Bild: RTL II hat am Donnerstag einen höheren Tagesmarktanteil eingefahren als Vox. Bei den Kölnern schwächelte vor allem der Nachmittag und der Vorabend. Letzteres ist bei RTL II das Prunkstück des Programms.



25.05.2018 - 09:54 Uhr von Timo Niemeier 25.05.2018 - 09:54 Uhr

Die Endabrechnung ist zwar knapp gewesen, letztendlich lag RTL II mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,4 Prozent aber vor Vox, das nur auf 6,2 Prozent kam. Bei den Kölnern schwächelte vor allem die Daytime: "Mein Kind, Dein Kind" und "Shopping Queen" holten zwar noch jeweils 8,6 Prozent Marktanteil, "4 Hochzeiten und eine Traumreise" musste sich danach aber schon mit nur noch 5,9 Prozent begnügen. Und auch "Zwischen Tüll und Tränen" und "First Dates" blieben im Anschluss recht deutlich unter der 6-Prozent-Marke hängen.

Am Vorabend erzielte das "Perfekte Dinner" dann schließlich nur noch 5,3 Prozent. Ganz anders die Lage bei RTL II: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" waren am Donnerstag zwar nicht ganz so stark wie zuletzt, holten mit 9,4 und 9,3 Prozent aber fantastische Werte. Und auch in der Wiederholung zur Mittagszeit lagen sie deutlich über dem Senderschnitt.

In der Primetime erreichte RTL II mit "Voller Leben - Meine letzte Liste" 690.000 Zuschauer und 5,5 Prozent Marktanteil, "Kleine Helden ganz groß!" fiel danach auf 5,2 Prozent zurück. Danach drehte RTL II dann aber so richtig auf: "Außergewöhnliche Menschen" erreichte rund eine Million Zuschauer, das ließ den Marktanteil auf 7,5 Prozent steigen. Das half schließlich auch zwei alten "The Walking Dead"-Folgen, die mit 6,2 und 7,0 Prozent zu überzeugen wussten. Vox holte in der Primetime mit "Lone Ranger" vergleichsweise schwache 6,5 Prozent Marktanteil, die "Notrufzentrale" fiel im Anschluss auf 4,4 Prozent zurück.

Erfolgreichste Sender der hinteren Reihe war Sat.1 Gold, das auf einen Tagesmarktanteil von 2,0 Prozent kam. Ganz wesentlich dazu beigetragen hat Jochen Bendel mit seiner Sendung "Haustier sucht Herz": Fast eine halbe Million Menschen schalteten ein und sorgten so für 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Das war der beste Wert seit Start der Sendung im vergangenen Jahr.

Gut lief es auch für Sport1: Mit dem Champions-League-Finale der Frauen zwischen Wolfsburg und Lyon erreichte der Sender im Schnitt 520.000 Zuschauer, der Gesamt-Marktanteil lag bei 2,6 Prozent. In der Spitze sahen nach Senderangaben fast eine Million Menschen zu. Laut Sport1 sind die gemessenen Werte die besten, die der Sender jemals mit einer Fußball-Übertragung der Frauen erzielt hat.

