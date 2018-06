Klaas bleibt das Sorgenkind an starkem ProSieben-Montag

© ProSieben/Claudius Pflug

Eigentlich kann ProSieben auf einen sehr gelungenen Montag zurückblicken. Abends holte "The Middle" den besten Marktanteil seit Mitte April, auch nachmittags liefen die Sitcoms prächtig, selbst am Vorabend sah es gut aus. Nur "Late Night Berlin" schwächelt weiter



05.06.2018 - 09:07 Uhr von Uwe Mantel 05.06.2018 - 09:07 Uhr

11,4 Prozent betrug der Tagesmarktanteil von ProSieben am Montag - ein richtig guter Wert angesichts von sonst häufig einstelligen Marktanteilen. Die Grundlage dafür wurde bereits im Tagesprogramm gelegt, wo die Sitcom-Wiederholungen sich diesmal als bärenstark erwiesen. "2 Broke Girls" etwa kam auf bis zu 18,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Two and a half Men" übersprang zwischenzeitlich sogar die 19-Prozent-Marke. "The Middle" konnte da nicht ganz mithalten, lief mit rund 13 Prozent Marktanteil aber ebenfalls nicht schlecht. "taff" holte um 17 Uhr hervorragende 14,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Und diesmal gelang es sogar, die Stärke bis in den Vorabend zu ziehen, der sich in den letzten Monaten zu einem echten Problemfall entwickelt hatte. Doch am Montag holten die beiden "Simpsons"-Folgen 11,6 und 12,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Galileo" lag im Anschluss mit 11,0 Prozent ebenfalls klar über dem zuletzt gewohnten Quotenniveau.

Und auch die Primetime konnte sich sehen lassen. Nachdem eine Wiederholung von "The Big Bang Theory" mit 11,5 Prozent Marktanteil für einen guten Start in den Abend gesorgt hatte, erzielte "The Middle" mit ebenfalls 11,5 Prozent Marktanteil die höchste Quote seit Mitte April, als die Serie noch von "Big-Bang"-Erstausstrahlungen im Vorlauf profitierte. Danach ging's dann zwar kurzzeitig knapp in den einstelligen Bereich hinab, mit einem Viererpack von "Big Bang Theory" steigerte sich ProSieben aber im Lauf der Zeit wieder sukzessive auf zuletzt 13,9 Prozent Marktanteil.

Eigentlich war also alles bereitet, um "Late Night Berlin" wieder ein Stück weit aus dem Quotental der letzten Wochen zu helfen - nutzen konnte Klaas Heufer-Umlauf die Vorlage aber nicht. Mit 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es sogar wieder noch etwas schwächer aus als in den vergangenen beiden Wochen. Nur 500.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Die zweistelligen Marktanteile, die die Show noch in ihren ersten Wochen geholt hatte, bleiben damit weiter ein ganzes Stück entfernt. Erinnert sei aber auch daran, dass auch "Circus Halligalli" in seinem letzten Jahr meist nicht mehr über einstellige Marktanteile hinaus kam.

Marktanteils-Trend: Late Night Berlin



