Das Erste punktet mit Kebekus, One mit "Tatortreiniger"

Carolin Kebekus' "Pussyterror TV" steigerte sich in dieser Woche auf einen neuen Staffelbestwert und kratzte bei den 14- bis 49-Jährigen an der Zweistelligkeit. Unterdessen lief es dank Bjarne Mädel auch für One richtig gut.



15.06.2018 - 09:03 Uhr von Uwe Mantel 15.06.2018 - 09:03 Uhr

Das Erste konnte am Donnerstag nicht nur mit dem Auftakt der Fußball-WM im Vorabendprogramm punkten, auch später am Abend gibt der Blick auf die Quoten durchaus Grund zur Freude. Dort steigerte sich nämlich die Show "PussyTerror TV" mit Carolin Kebekus auf einen neuen Staffelbestwert. Zwar lag die Sendung mit 1,6 Millionen Zuschauern und 9,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum dennoch unter dem Senderschnitt, doch bei den jüngeren Zuschauern - und die stellen schließlich die eigentliche Zielgruppe des Formats dar - lief es richtig gut.

570.000 14- bis 49-jährige Zuschauer verschafften der Sendung einen Marktanteil von 9,9 Prozent in dieser Altersgruppe. Nur einmal in der Geschichte des Formats wurde im letzten Jahr schonmal ein höherer Marktanteil erreicht, damals allerdings auch mit einem Relegationsspiel im direkten Vorlauf. Der zweite Teil von Jürgen von der Lippes Comedy-Programm "Wie soll ich sagen...?" konnte da nicht ganz mithalten. 1,03 Millionen Zuschauer waren ab 23:33 Uhr noch dabei, das reichte für 9,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und zumindest ordentliche 7,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Doch Comedy aus dem Hause ARD war nicht nur im Ersten gefragt, auch One konnte punkten. Zu verdanken ist das vor allem Bjarne Mädel: Um 21:15 Uhr zeigte One die "Zimmer frei"-Folge mit Mädel und lockte damit insgesamt 210.000 Zuschauer insgesamt an. 0,8 Prozent betrug der Marktanteil beim Gesamtpublikum, 1,1 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Zum Vergleich: Der Senderschnitt bei den Jüngeren betrug zuletzt 0,7 Prozent. Die Wiederholungen von drei "Tatortreiniger"-Folgen ließ den Marktanteil danach bei den 14- bis 49-Jährigen noch auf Werte zwischen 1,5 und 1,7 Prozent steigen. Auch beim Gesamtpublikum ging's in der Spitze noch auf bis zu 310.000 Zuschauer nach oben, hier reichte es für sehr gute Marktanteile zwischen 1,4 und 1,7 Prozent. Und um 23:48 Uhr sahen sich schließlich auch noch 190.000 Zuschauer "extra 3" an. Marktanteile von 1,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen konnten sich mehr als sehen lassen.

So erfolgreich der Abend für One war, so ernüchternd war allerdings auch das Abschneiden tagsüber: Zwischen 12:42 Uhr und 17:25 Uhr lag die Reichweite beim jungen Publikum durchgehend im nicht-messbaren Bereich. "Sturm der Liebe", "Verrückt nach Meer", "Pilgerfahrt nach Padua" und "Tierärztin Dr. Mertens" sind aber vielleicht auch nicht das optimale Programm für einen Sender, der eigentlich dazu gedacht ist, ein Programm für jüngere Zuschauer zu liefern.

Doch nochmal zurück zu Comedy und Satire: Auch One-Konkurrent ZDFneo setzt am Donnerstagabend auf diese Programmfarbe. Auf die "heute-show"-Wiederholung war mal wieder Verlass: 760.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, was 3,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach. Im Anschluss war dann "Dr. Böhmermanns Struwwelpeter" zu sehen, den das ZDF im Hauptprogramm schon letzten Freitag gezeigt hatte. 410.000 Zuschauer blieben trotzdem dran, 1,9 Prozent Marktanteil bei Jung und Alt gleichermaßen waren das Ergebnis. Allein durch die lineare Ausstrahlung erreichte der "Struwwelpeter" damit bei ZDF und ZDFneo zusammengenommen 2,4 Millionen Zuschauer.

