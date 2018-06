Spitzentag für RTLplus: Krimis machen Kleine groß

© RTLplus

Trotz Fußball-WM hat RTLplus aus Quotensicht einen Spitzen-Tag hinter sich, weil nicht nur die Gerichtsshows tagsüber gut liefen, sondern auch die Krimi-Strecke am Abend. Krimis bescherten aber auch dem NDR und ZDFneo sehr gute Quoten



Während die größeren Sender unter der Fußball-WM-Konkurrenz zu leiden hatten, feierte RTLplus mit einem Tagesmarktanteil von 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und beim Gesamtpublikum gleichermaßen eine richtig starken Dienstag, bei den jüngeren Zuschauern war von den kleinen Sendern nur Nitro noch etwas stärker. Das lag zum Einen daran, dass nachmittags die Gerichtsshows erneut hervorragend liefen. "Das Familiengericht" steigerte sich in der Spitze auf bis zu 3,7 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, beim Gesamtpublikum ging's bis auf 2,7 Prozent nach oben.

Dazu kam, dass Abends die Wiederholungen der einstigen RTL-Serie "Im Namen des Gesetzes" ein schöner Erfolg sind. Schon zum Start um 20:15 Uhr sah es mit 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 370.000 Zuschauern sehr ordentlich aus, nach 22 Uhr kratzte "Im Namen des Gesetzes" dann sogar an der 500.000-Zuschauer-Marke. Die Marktanteile zogen im Lauf des Abends ebenfalls weiter an, die Höchstwerte waren mit 3 Prozent bei Jung und Alt ab kurz vor 23 Uhr erreicht.

Krimis waren ohnehin wieder das Konzept, mit dem die kleineren Sender richtig gut punkten konnten. Der übliche verdächtige ZDFneo lockte um 20:15 Uhr mit "Stralsund - Kreuzfeuer" 1,53 Millionen Zuschauer an, was den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 5,1 Prozent nach oben trieb. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief's allerdings deutlich schwächer, hier reichte es für 1,3 Prozent Marktanteil. Auch "Ein Fall für Zwei" hielt sich im Anschluss mit 840.000 Zuschauern und 3,4 Prozent Marktanteil noch gut, "Blockbustaz" tat sich mit 300.000 Zuschauern und 1,7 Prozent Marktanteil etwas schwerer.

ZDFneo jedenfalls am Dienstag auf einen guten Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent beim Gesamtpublikum - ebenso wie der NDR. Und auch hier war es ein Krimi, der das Quoten-Highlight lieferte: Eine "Tatort"-Wiederholung bescherte dem Sender am späteren Abend 1,16 Millionen Zuschauer und sehr gute 5,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Auch hier waren es aber vor allem die älteren Zuschauer, die angesprochen werden konnten, bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 1,1 Prozent deutlich niedriger. Allerdings liefen zum Start in den Abend auch schon "Visite" und "Abenteuer Diagnose" mit rund 1,1 Millionen Zuschauern und Marktanteilen von 3,9 und 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum gut aus.

Dass es auch ohne Krimi ging, bewies unterdessen Nitro mit seinem Louis de Funès-Abend. "Balduin der Heiratsmuffel" bescherte dem Sender starke 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 500.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. "Louis in geheimer Mission" hielt sich im Anschluss mit 2,3 Prozent Marktanteil auf ähnlich starkem Niveau. Und auch die Wiederholung von "Balduin der Heiratsmuffel" holte danach nochmal 2,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

