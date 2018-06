Super RTL in der Primetime vor Vox, RTL II und kabel eins

© Super RTL

Der Kindersender Super RTL hat am Freitag dank des australischen Animationsfilms "Happy Feet" richtig gute Quoten eingefahren und lag damit in der Primetime sogar noch vor Vox, RTL II und kabel eins. Im Tagesvergleich lag man nur knapp hinter Sat.1 Gold.



23.06.2018 - 09:48 Uhr von Timo Niemeier 23.06.2018 - 09:48 Uhr

Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,6 Prozent hat Super RTL am Freitag einen guten Wert erzielt, damit lag man beim jungen Publikum nur knapp hinter Sat.1 Gold, das mit 1,9 Prozent größter Sender unter den "Kleinen" war. Super RTL platzierte sich hier unter anderem vor Nitro und ProSieben Maxx. Zu verdanken hat man das vor allem dem Animationsfilm "Happy Feet", der in der Primetime für richtig gute Quoten sorgte.

570.000 Zuschauer sahen sich den Film an, 350.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der jungen Zielgruppe lag bei 3,9 Prozent. Die US-Serien konnten diesen Wert im Anschluss dann nicht mehr bestätigen, "Dr. House" kam aber immerhin noch auf 1,7 Prozent, "Royal Pains" fiel dann am späten Abend auf 1,1 Prozent.

Mit "Happy Feet" war Super RTL zur besten Sendezeit erfolgreicher unterwegs als einige andere, vermeintlich große Sender. So kam Vox ab 20:15 Uhr mit einer Folge von "Law & Order: SVU" nur auf 340.000 junge Zuschauer und 3,8 Prozent Marktanteil. Zwei weitere Episoden kamen danach auf 3,9 und 5,8 Prozent. Die Gesamt-Reichweite steigerte sich von zunächst 620.000 auf später 1,09 Millionen. Auch RTL II musste sich in der Primetime mit 340.000 jungen Zuschauern begnügen, die den Film "Skyline - Der Tag des Angriffs" sahen. 3,8 Prozent Marktanteil waren die Folge, 660.000 Zuschauer sahen insgesamt zu.

Richtig bitter verlief der Abend für kabel eins, wo ab 21:15 Uhr eine neue Folge von "Navy CIS: New Orleans" nur auf 3,2 Prozent Marktanteil kam. Auch "Navy CIS: L.A." erreichte zuvor nur 3,1 Prozent. Beide Serien unterhielten insgesamt 670.000 Zuschauer. Das Original-"Navy CIS" steigerten sich am späten Abend immerhin noch auf 4,4 und 4,7 Prozent - zufrieden sein kann man beim Sender aber auch damit nicht.

