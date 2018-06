Sport-Samstag: Federer, F1 und DTM ohne Chance

© Sat.1 / Guido Engels

Roger Federer hat bei den Gerry Weber Open am Samstag einen knappen Sieg gegen den US-Amerikaner Denis Kudla eingefahren. Das Halbfinal-Match interessierte im ZDF aber nur ein kleines Publikum. Auch RTL und Sat.1 konnten mit Sport nicht punkten.



24.06.2018 - 10:02 Uhr von Timo Niemeier 24.06.2018 - 10:02 Uhr

Neben den drei WM-Spielen hat es am Samstag auch noch viele weitere Sport-Übertragungen gegeben - sie konnten aber allesamt nicht wirklich überzeugen. Bereits ab 11:40 hat das ZDF das Tennis-Halbfinale der Gerry Weber Open übertragen, Roger Federer mühte sich dabei zu einem knappen Sieg gegen Denis Kudla. Nur 430.000 Menschen sahen sich das Spiel an, der Marktanteil lag bei schwachen 5,2 Prozent. Richtig bitter sah es beim jungen Publikum aus, in der Altersklasse der 14- bis 49-Jährigen wurden nur 1,9 Prozent gemessen. Während zur Fußball-WM selbst Spiele wie Russland gegen Saudi-Arabien Top-Quoten erzielen, schafft das ein prominent besetztes Tennis-Match nicht einmal annähernd - obwohl zu dieser frühen Uhrzeit die Konkurrenz ohnehin sehr überschaubar war.

Auch RTL konnte am Nachmittag mit dem Qualifying zum Formel-1-Rennen in Frankreich nicht überzeugen, obwohl kein WM-Spiel in direkter Konkurrenz lief. 1,64 Millionen Menschen schalteten ein, beim Gesamtpublikum wurden damit immerhin 10,6 Prozent gemessen. In der für RTL wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lief es mit 6,2 Prozent aber schlecht. Vor- und Nachberichterstattung kamen zudem nicht über 3,6 und 3,1 Prozent Marktanteil hinaus.

Und dann wäre da auch noch Sat.1, das ab 13:30 Uhr das DTM-Rennen vom Norisring übertrug. Mit 580.000 Zuschauern war aber auch hier das Interesse sehr überschaubar. Mit 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lag die Übertragung allerdings auf dem Niveau der vergangenen Wochen. Während die Vorberichterstattung mit 7,7 Prozent auf einem ähnlichen Niveau lief, waren die Highlights im Anschluss an das Rennen mit 2,6 Prozent kaum gefragt - zu dieser Zeit spielte bei der WM aber auch gerade Belgien gegen Tunesien. Vor diesem Hintergrund kann man bei Sat.1 mit den Werten des Rennens eigentlich zufrieden sein.

