Frühe Anstoßzeit drückt Reichweiten des DFB-Aus etwas

Deutschland ist erstmals bei einer Fußball-WM in der Vorrunde ausgeschieden. Das ZDF hat mit der Partie gegen Südkorea noch einmal richtig gute Quoten eingefahren, gleichzeitig gab es die niedrigste Reichweite aller Deutschlandspiele.



28.06.2018 - 09:07 Uhr von Timo Niemeier 28.06.2018 - 09:07 Uhr

Schluss, Aus, Ende. Nach einer bitteren Niederlage gegen Südkorea ist Deutschland bereits in der Vorrunde der Fußball-WM gescheitert und muss nach Hause fahren. 25,43 Millionen Menschen sahen sich das Spiel am Mittwoch um 16 Uhr an, der Marktanteil lag bei überragenden 87,5 Prozent. Durch die frühere Anstoßzeit saßen dieses Mal nicht ganz so viele Zuschauer vor den TV-Geräten. Die Spiele der DFB-Elf gegen Mexiko und Schweden verfolgten noch 25,97 und 27,48 Millionen Zuschauer.

Wie dominant das Deutschlandspiel am Mittwoch war, zeigt sich auch beim Blick auf die jungen Zuschauer. 9,65 Millionen Zuschauer waren nämlich zwischen 14 und 49 Jahren alt, hier betrug der Marktanteil 91,0 Prozent. Mehr wurden während dieser WM noch nie gemessen. Während die Reichweiten insgesamt also etwas niedrigen ausfielen als noch bei den ersten zwei Spielen Deutschlands, schossen die Marktanteile nach oben. Wie immer nicht mit in die Reichweiten einberechnet sind solche Fans, die das Spiel in Bars, Kneipen, auf Fanmeilen oder via Livestream gesehen haben. Das Parallelspiel zwischen Mexiko und Schweden war übrigens kaum gefragt: 140.000 Zuschauer schalteten ZDFinfo ein, der Marktanteil beim Gesamtpublikum betrug lediglich 0,5 Prozent.

Die höchsten Reichweiten der deutschen Fußball-Nationalmannschaft:

Spiel Runde Sender Datum Reichweite Deutschland - Argentinien WM

Finale

Das Erste 13.07.2014 34,65 Mio. Deutschland - Brasilien WM

Halbfinale

ZDF 08.07.2014 32,54 Mio. Deutschland - Spanien WM

Halbfinale

Das Erste 07.07.2010 31,10 Mio. Deutschland - Frankreich EM

Halbfinale

ZDF 07.07.2016 29,85 Mio. Deutschland - Italien WM

Halbfinale

ZDF 04.07.2006 29,66 Mio. Deutschland - Türkei EM

Halbfinale

ZDF 25.06.2008 29,46 Mio. Deutschland - Ghana WM

Vorrunde

Das Erste 23.06.2010 29,30 Mio. Deutschland - Argentinien WM

Finale

Das Erste 08.07.1990 28,66 Mio. Deutschland - Italien EM

Viertelfinale

Das Erste 02.07.2016 28,47 Mio. Deutschland - Tschechien EM

Finale

ZDF 30.06.1996 28,44 Mio.

Auch die Analyse des deutschen WM-Aus war im Anschluss an das Spiel noch sehr gefragt. 12,48 Millionen Menschen blieben nach Abpfiff dran, sodass der Marktanteil hier bei 53,6 Prozent lag. Beim jungen Publikum wurden sogar 58,1 Prozent gemessen. Da konnte nicht einmal das Abendspiel zwischen Brasilien und Serbien mithalten, das sich 8,73 Millionen Menschen ansahen. 31,4 Prozent Marktanteil waren die Folge, auch hier lief es beim jungen Publikum mit 37,4 Prozent noch etwas besser. Die Partie Schweiz gegen Costa-Rica kam bei ZDFinfo zeitgleich auf 380.000 Zuschauer. Hier wurden 1,4 bei allen und 1,5 Prozent Marktanteil bei den jungen Zuschauern erzielt.

Durch die starken Werte des Deutschlandspiels erreichte das ZDF am Mittwoch einen Tagesmarktanteil in Höhe von 38,3 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen kamen die Mainzer sogar auf 40,4 Prozent. Dennoch dürfte man auch mit einem weinenden Auge auf diese Werte blicken: Durch das frühe Ausscheiden der DFB-Elf wird es schließlich das letzte Mal gewesen sein, dass man sich in diese Quotenregionen vorarbeiten konnte.

