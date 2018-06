WM: Quoten-Dämpfer für die letzten Vorrundenspiele

© SWR/Alexander Kluge

Das Erste hat am Tag nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft einen spürbaren Quoten-Rückgang bei der Weltmeisterschaft hinnehmen müssen. Auch fürs "WM Kwartira" setzte es am letzten Tag der Vorrunde einen neuen Tiefstwert.



29.06.2018 - 08:53 Uhr von Alexander Krei 29.06.2018 - 08:53 Uhr

Das frühe Ausscheiden der deutschen Fußball-Nationalmannschaft scheint sich voerest negativ auf die Einschaltquoten der Fußball-Weltmeisterschaft auszuwirken. Nachdem bereits am Mittwochabend das Spiel zwischen Serbien und Brasilien von weniger als neun Millionen Zuschauer gesehen wurde, verpasste die ARD einen Tag später sogar den Sprung über die Marke von acht Millionen Zuschauer - und das, obwohl mit England und Belgien zwei Teams aufeinandertrafen, denen gute Titelchancen eingeräumt werden.

Genau genommen waren ab 20:00 Uhr im Schnitt 7,99 Millionen Zuschauer dabei. Das reichte zwar noch immer für einen sehr guten Marktanteil von 28,2 Prozent, bedeutete aber zugleich den schwächsten Wert eines Primetime-Spiels bei der laufenden WM. Zum Vergleich: In den vergangenen Tagen hatten teils schon die am Vorabend angepfiffenen Spiele ähnliche oder sogar höhere Reichweiten erzielt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen fiel der Marktanteil mit 32,9 Prozent etwas höher aus, blieb aber ebenfalls hinter den Werten der bisherigen Spiele zurück. Als einige Stunden zuvor Senegal und Kolumbien aufeinandertrafen, wurde sogar erstmals die Hürde von 30 Prozent beim jungen Publikum verfehlt - mehr als 28,5 Prozent waren für die Live-Übertragung nicht drin, insgesamt schalteten 4,09 Millionen Zuschauer ein. Am Dienstag und Mittwoch hatten um diese Zeit dagegen noch über sechs Millionen zugesehen.

An den Parallelspielen bei One lag der Rückgang jedenfalls nicht: So erreichte das Spiel zwischen Japan und Polen nachmittags 280.000 Zuschauer, bei der Begegnung zwischen Panama und Tunesien schalteten am Abend sogar unr 120.000 Zuschauer ein. Deutlich geschwächt zeigte sich zudem das "WM Kwartira", das am späten Abend mit zwei Millionen Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen neue Tiefstwerte hinnehmen musste.

