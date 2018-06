ZDF fährt auch ohne Fußball-WM starke Quoten ein

© ZDF/Frank Hempel

Das ZDF hat sich am Donnerstag völlig unbeeindruckt gezeigt von den letzten Vorrundenspielen der WM. In der Primetime war "Der Bergdoktor" der stärkste Fußball-Verfolger. Aber auch ZDFneo und ZDFinfo schlugen sich prächtig.



29.06.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 29.06.2018 - 09:10 Uhr

Während die ARD am Donnerstag die Ernüchterung nach dem deutschen WM-Aus zu spüren bekam (DWDL.de berichtete), präsentierte sich das ZDF auch ganz ohne Fußball in sehr guter Form. Mit einem überzeugenden Tagesmarktanteil von 14,0 Prozent lag der Sender beim Gesamtpublikum nicht mal drei Prozentpunkte hinter dem Ersten zurück, das ja immerhin zwei WM-Spiele im Programm hatte. Verlassen konnte sich das ZDF etwa auf "Bares für Rares", das am Nachmittag von 2,64 Millionen Zuschauern gesehen wurde und stolze 25,1 Prozent Marktanteil erzielte.

Auch beim jungen Publikum kam die Trödelshow mit Horst Lichter bestens an: Mit 9,8 Prozent Marktanteil lag der öffentlich-rechtliche Sender zu diesem Zeitpunkt sogar weit vor RTL. Später kamen noch "Die Rosenheim-Cops" in direkter Konkurrenz zum WM-Spiel auf 1,95 Millionen Zuschauer sowie 15,8 Prozent Marktanteil und auch "Hallo Deutschland" verzeichnete im weiteren Verlauf des Nachmittags noch gute 13,6 Prozent.

Am Abend schlug sich schließlich eine "Bergdoktor"-Wiederholung gegen die zweite WM-Übertragung des Tages gut: 3,62 Millionen Zuschauer und ein Marktanteil von 12,6 Prozent waren das Ergebnis, ehe das "heute-journal" noch 3,39 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt. "Maybrit Illner" erreichte danach noch 2,79 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,9 Prozent. Zudem sorgte "Markus Lanz" für einen erfolgreichen Abschluss des Tages: 1,83 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent Marktanteil machten das ZDF zu diesem Zeitpunkt zum klaren Marktführer.

In guter Form präsentierte sich am Donnerstag aber auch ZDFneo, das dank "Bares für Rares" und der abendlichen Krimischiene mit einem Tagesmarktanteil von 3,5 Prozent beim Gesamtpublikum noch vor kabel eins und RTL landete. Für den "Einsatz in Hamburg" entschieden sich um 20:15 Uhr im Schnitt 1,31 Millionen Zuschauer. Erfolgreich lief's zudem für ZDFinfo, das bei den 14- bis 49-Jährigen auf einen Tageswert von 1,9 Prozent kam und damit hier sogar der Größte unter den Kleinen war.

