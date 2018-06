WM-Gegner: "Big Bang" stark, Vox überzeugt mit Filmen

© Warner Bros. Television

Während ProSieben die WM-Schwäche am Nachmittag mit "The Big Bang Theory" zu nutzen wusste, überzeugte Vox am Abend mit seinem Film-Doppel - zu später Stunde reichte es sogar für die Marktführerschaft in der Zielgruppe.



29.06.2018 - 09:24 Uhr von Alexander Krei

Angesichts des Quoten-Dämpfers nach dem WM-Aus der Nationalmannschaft war für die Fußball-Konkurrenz am Donnerstag etwas mehr drin als an den Tagen zuvor. Vor allem für Vox lief es in der Primetime richtig gut: Der amerikanische Abenteuerfilm "Das Vermächtnis des geheimen Buches" mit Nicolas Cage und Diana Kruger erreichte 1,50 Millionen Zuschauer und ging in der Zielgruppe mit einem überzeugenden Marktanteil von 8,8 Prozent sogar als größter WM-Verfolger hervor.

Und damit nicht genug: Am späten Abend übernahm der Privatsender sogar die Marktführerschaft bei den 14- bis 49-Jährigen und steigerte sich mit "Riddick - Überleben ist seine Sache" auf stolze 13,1 Prozent Marktanteil. Insgesamt blieben zu diesem Zeitpunkt noch 1,03 Millionen Zuschauer dran. Die starke Primetime hat dann auch zur Folge, dass sich Vox über einen richtig guten Tagesmarktanteil von 7,7 Prozent beim jungen Publikum freuen kann.

kabel eins kam mit seinem Film-Doppelpack dagegen längst nicht auf solch gute Zahlen: Dort blieben "Im Auftrag des Teufels" und "Eiskalte Engel" bei Werten von 3,8 und 3,7 Prozent hängen. Auch der "Frauentausch" von RTL II musste sich mit weniger als vier Prozent begnügen. Selbst RTL blieb am Donnerstagabend hinter Vox zurück: Dort erreichten zwei Folgen von "Alarm für Cobra 11" Werte von 8,5 und 8,1 Prozent, später am Abend steigerte sich "Countdown" auf 9,3 Prozent.

Sat.1 setzte derweil auf vier Folgen von "Criminal Minds" und schaffte damit Marktanteile zwischen 7,2 und 9,1 Prozent, während der Spielfilm "Joy - Alles außer gewöhnlich" bei ProSieben ebenso wie die anschließenden "Horror Tattoos" durchweg weniger als acht Prozent erzielte. Umso besser lief es für den Sender dagegen am Nachmittag: Trotz WM-Konkurrenz erzielte "The Big Bang Theory" bis zu 15,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe und selbst "taff" behauptete sich mit 11,7 Prozent überaus gut.

