ProSieben entscheidet ersten WM-freien Abend für sich

RTL setzte am ersten spielfreien Tag seit Beginn der WM auf eine neue Folge von "Die 100..." blieb damit aber vergleichsweise blass. Den klaren Sieg in der Zielgruppe sicherte sich stattdessen ProSieben. Auch bei Sat.1 darf man zufrieden sein



30.06.2018 - 10:05 Uhr von Uwe Mantel 30.06.2018 - 10:05 Uhr

Nach der WM-Dauerberieselung in den letzten Wochen gab es nach Ende der Vorrunde am Freitagabend erstmals wieder einen fußball-freien Abend. Trotzdem waren fast überall nur Wiederholungen zu sehen - mit Ausnahme von RTL, das mit den "100 kuriosesten Storys aus der Tierwelt" eine neue Folge des Rankingformats ins Rennen schickte. Gemessen daran war die Ausbeute allerdings eher überschaubar. Mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen war mit den Tiergeschichten allenfalls ein mittelmäßiger Wert zu erreichen. Insgesamt hatten zwei Millionen Zuschauer eingeschaltet, was beim Gesamtpublikum 8,8 Prozent Marktanteil entsprach.

Den klaren Primetime-Sieg ergatterte unterdessen ProSieben mit einer Wiederholung von "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels". Erfreuliche 14,8 Prozent Marktanteil holte der Film in der Zielgruppe bei 1,69 Millionen Zuschauern insgesamt. Und weil auch "Cowboys & Aliens" seine Sache am späteren Abend mit 12,4 Prozent Marktanteil noch recht ordentlich machte und zudem auf die Sitcoms im Nachmittagsprogramm Verlass war, konnte ProSieben mit 11,5 Prozent Marktanteil auch die Tagesmarktführung vor RTL einheimsen, das sich mit 10,8 Prozent zufrieden geben musste. Die in der Zielgruppe meistgesehene Sendung des Tages lief übrigens trotzdem wieder bei den Kölnern und hieß "GZSZ"

Neben ProSieben kann man auch bei Sat.1 mit dem Freitagabend sehr zufrieden sein. Dort wurde noch einmal die 90er-Show mit Luke Mockridge aus dem Archiv geholt - und die war auch bei der zweiten Ausstrahlung nochmal für 10,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gut. Die im Anschluss ausgestrahlten Sketch-Comedys "Knallerfrauen" und "Ladykracher" ließen den Marktanteil dann zudem weiter über 11,2 auf 12,0 Prozent Marktanteil steigen.

