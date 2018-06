Krimis schlagen Komödie, Quiz überzeugt am Vorabend

© ZDF/Michael Marhoffer

ARD und ZDF landeten am Freitag mit Blick aufs Gesamtpublikum auch ganz ohne Fußball an der Spitze. Das ZDF holte sich mit Krimi-Wiederholungen den Tagessieg, am Vorabend punktete derweil die ARD mit "Gefragt - gejagt".



30.06.2018 - 10:28 Uhr von Alexander Krei 30.06.2018 - 10:28 Uhr

Auch ohne Fußball-Weltmeisterschaft lockten die Öffentlich-Rechtlichen am Freitag die meisten Zuschauer vor den Fernseher - auch mit Wiederholungen setzten sich die Sender an die Spitze. Besonders hohe Reichweiten waren allerdings nicht drin: 3,45 Millionen Zuschauer reichten um 20:15 Uhr bereits für den Tagessieg: So viele sahen am eine Wiederholung der Krimiserie "Die Chefin", die dem ZDF damit einen hervorragenden Marktanteil von 15,0 Prozent beim Gesamtpublikum bescherte.

Im Anschluss hielt "Letzte Chance Berlin" noch 3,37 Millionen Zuschauer bei der Stange. Beim jungen Publikum konnten die beiden Serien indes nur wenig reißen: Mit Marktanteilen von 5,3 und 5,9 Prozent lief es bei den 14- bis 49-Jährigen nicht gerade berauschend. Das Erste tat sich mit der Komödie "Drei Väter sind besser als keiner" nicht viel leichter: Mehr als ein Marktanteil von 6,1 Prozent waren für den Film nicht drin, insgesamt schalteten 3,05 Millionen Zuschauer ein. Das reichte hier für gute 13,0 Prozent Marktanteil.

Später am Abend hielt eine "Tatort"-Wiederholung noch 2,35 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher. Punkten konnte im Ersten zudem "Gefragt - gejagt": Das Quiz mit Alexander Bommes" verzeichnete am Vorabend im Schnitt 1,96 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 14,7 Prozent und war zudem bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,5 Prozent gefragt. Das "Quizduell" konnte daran allerdings nicht anknüpfen und musste sich danach mit 1,75 Millionen Zuschauern sowie 5,4 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum begnügen.

Weiter kein Erfolg ist derweil das Morgenmagazin "Live nach Neun", das zum Ausklang der Woche auf 250.000 Zuschauer sowie 5,3 Prozent Marktanteil kam, damit aber noch einen der besseren Tage erreichte. Zum Vergleich: Im ZDF brachte es "Volle Kanne" auf 630.000 Zuschauer.

Teilen