Elfer-Krimis: WM-Begeisterung zieht wieder spürbar an

© ZDF/Patrick Seeger

Nachdem die Reichweiten der Fußball-WM in den vergangenen Tagen etwas rückläufig waren, sah es am Sonntag trotz hochsommerlicher Temperaturen wieder spürbar besser aus. Am Abend entschieden sich fast 13 Millionen Fans fürs ZDF.



02.07.2018 - 08:52 Uhr von Alexander Krei 02.07.2018 - 08:52 Uhr

Hat sich der WM-Kater der Deutschen inzwischen gelegt? Das ZDF hat sich am Sonntag jedenfalls über spürbar steigende Quoten freuen können - wohl auch, weil beide Achtelfinal-Spiele erst im Elfmeterschießen entschieden wurden. So erreichte die Partie zwischen Spanien und Gastgeber Russland am Nachmittag bereits 9,61 Millionen Zuschauer - das waren mehr als bei jedem anderen abseits der Primetime angepfiffenen Spiel ohne deutsche Beteiligung. Der Marktanteil lag bei hervorragenden 52,3 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 53,8 sogar noch etwas höher aus.

Auch beim 20-Uhr-Spiel konnte das ZDF einen schönen Quoten-Erfolg verbuchen: 12,82 Millionen Zuschauer sahen, wie sich Kroatien gegen Dänemark durchsetzte. Das war - abseits der deutschen Spiele - die beste Reichweite seit dem Spiel zwischen Spanien und Portugal am zweiten Tag dieser WM. Klar, dass das für den völlig ungefährdeten Tagessieg reichte. Der Marktanteil belief sich auf stolze 42,2 Prozent. Zum Vergleich: Am Samstag hatte das Abendspiel noch fast drei Millionen weniger vor den Fernseher gelockt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es die Live-Übertragung im ZDF nun mit genau fünf Millionen Zuschauern auf 47,1 Prozent Marktanteil. Überzeugend fielen zudem die Quoten der Rahmenberichterstattung aus: So wurden unmittelbar vor dem Anpfiff bereits 11,34 Millionen Zuschauer gezählt, bei der Analyse mit Oliver Welke und Oliver Kahn blieben trotz der Unterbrechung durch eine Sonderausgabe des "heute-journals" noch 4,84 Millionen Zuschauer dran. Zu später Stunde reichte das für 26,5 Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum.

Im Vorfeld der WM konnte sich der Sender dann auch noch auf den "Fernsehgarten" verlassen, der es auf 1,61 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 15,0 Prozent brachte. Die Live-Show mit Andrea Kiewel erreichte damit aber nur eine geringfügig höhere Reichweite als "Immer wieder sonntags" im Ersten: Moderator Stefan Mross kann sich über 1,50 Millionen Zuschauer sowie 16,4 Prozent Marktanteil freuen.

Teilen