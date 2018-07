Unionsstreit stößt auf großes Interesse bei ARD & ZDF

© ZDF

Die Sondersendungen zum Unionsstreit haben am Montag bei ARD und ZDF für gute Quoten gesorgt, insbesondere das "heute-journal" stieß auf großes Interesse. Aber auch "Hart aber fair" war gefragt. Punkten konnten auch die Nachrichtensender.



03.07.2018 - 09:01 Uhr von Alexander Krei 03.07.2018 - 09:01 Uhr

Die Öffentlich-Rechtlichen haben am Montag mit ihren Sondersendungen zur Koalitionskrise gute Quoten erzielen können - allen voran natürlich das ZDF, das vom Umfeld der Fußball-Weltmeisterschaft profitierte. Das zeigte sich vor allem am späten Abend, als CDU und CSU eine Einigung präsentierten. Das "heute-journal spezial" mit Marietta Slomka erreichte nach Abpfiff des WM-Spiels zwischen Belgien und Japan um 22:13 Uhr nämlich noch 6,33 Millionen Zuschauer, was zu diesem Zeitpunkt einem starken Marktanteil von 26,3 Prozent entsprach.

Noch besser lief es beim jungen Publikum: Hier lag der Marktanteil sogar bei 28,8 Prozent. In der Halbzeitpause hatte es die Kurzausgabe des "heute-journals" zudem sogar auf 10,02 Millionen Zuschauer gebracht, hier belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen auf hervorragende 39,1 Prozent. Die reguläre "heute"-Sendung konnte damit um 19:00 Uhr zwar nicht mithalten, war mit 4,16 Millionen Zuschauern sowie 21,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum aber ebenfalls stärker als an Fußball-freien Tagen. Hinzu kommt das "ZDF spezial", das im Anschluss noch 3,97 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher hielt.

Das Erste erreichte unterdessen knapp eine Stunde später mit dem "Brennpunkt" noch 3,50 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 12,6 Prozent, was angesichts der direkten WM-Konkurrenz ebenfalls als Erfolg zu werten ist. Später am Abend erreichten die "Tagesthemen Extra" 3,13 Millionen Zuschauer, ehe die kurzfristig ins Programm genommene Ausgabe von "Hart aber fair" auf 2,67 Millionen Zuschauer kam. Danach erreichten die "Tagesthemen" zudem noch 2,28 Millionen Zuschauer, was nach 23 Uhr noch für einem sehr guten Marktanteil von 16,0 Prozent entsprach.

Der Nachrichtensender n-tv erreichte unterdessen mit der Übertragung des Statements von CSU-Chef Horst Seehofer am späten Abend noch 270.000 Zuschauer, wenig mehr waren es später, als unter anderem Bundeskanzlerin Angela Merkel vor die Mikrofone trat. Der Marktanteil lag zu diesem Zeitpunkt bei 1,2 Prozent. Welt zählte derweil mit seiner Sondersendung zunächst 200.000 Zuschauer, konnte sich um 22:41 Uhr aber auf 260.000 Zuschauer steigern und erzielte gute 1,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Noch mehr Menschen erreichte Phoenix: Hier lag die Reichweite um 22:11 Uhr bei 380.000 Zuschauern.

