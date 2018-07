Fußball-WM: Über 50 Prozent sahen Brasilien-Sieg im ZDF

© ZDF/Corporate Design

Mehr als sieben Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil des Brasilien-Siegs gegen Mexiko am Montag im ZDF auf mehr als 50 Prozent, abends schalteten über elf Millionen ein. Zwischen den Spielen waren Quiz, Soap und "Galileo" gefragt.



03.07.2018 - 09:16 Uhr von Alexander Krei 03.07.2018 - 09:16 Uhr

Das ZDF hat am Montag nicht an die hohen WM-Reichweiten vom Abend zuvor anknüpfen können, lag aber dennoch erneut deutlich über der Marke von zehn Millionen Zuschauern. Genau genommen verzeichnete das Achtelfinale zwischen Belgien und Japan im Schnitt 11,18 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 38,6 Prozent. Damit war es nach der Begegnung zwischen Kroatien und Dänemark das bislang meistgesehene Spiel dieser Runde. Bei den 14- bis 49-Jährigen kann sich das ZDF über starke 43,4 Prozent Marktanteil freuen.

Bereits um 16:00 Uhr wurde das Spiel zwischen Brasilien und Mexiko angepfiffen, das - gemessen an der frühen Uhrzeit - eine stolze Reichweite verbuchte. 7,43 Millionen Zuschauer trieben den Marktanteil beim Gesamtpublikum auf 51,9 Prozent. Damit entschied sich mehr als jeder Zweite, der zu diesem Zeitpunkt vor dem Fernseher saß, für die WM-Partie. Beim jungen Publikum konnte diese Hürde zwar nicht genommen werden, doch mit 47,1 Prozent Marktanteil kann der Sender freilich auch hier zufrieden sein.

Für die anschließenden Analysen blieben zunächst 4,78 Millionen Zuschauer dran, ehe eine Folge der Heimatserie "Über Land" noch von 2,54 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil hier noch bei 13,9 Prozent - ein Wert, der unter normalen Umständen wohl nicht erreicht worden wäre. Einen schönen Vorabend-Erfolg gab's aber auch für die ARD, die nach Abpfiff immerhin 2,17 Millionen Zuschauer für "Gefragt - gejagt" begeistern konnte. Der Marktanteil der Quizshow belief sich auf überzeugende 13,5 Prozent.

Gut schlug sich auch RTL in der WM-Pause: Dort erreichte "RTL aktuell" zunächst 2,82 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,8 Prozent in der Zielgruppe. "Alles was zählt" erzielte danach ordentliche 12,6 Prozent, ehe "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" mit 1,33 Millionen jungen Zuschauern sowie 17,4 Prozent Marktanteil die besten Werte abseits der WM einfuhr. Bei ProSieben kam "Galileo" indes auf 10,4 Prozent Marktanteil, RTL II erzielte mit "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" Werte von 8,6 und 8,1 Prozent.

