ProSieben Maxx räumt mit Dokus und Animeserien ab

© ProSieben Maxx

Erfolgreicher Dienstag für ProSieben Maxx: Der Sender erzielte dank einer überaus starken Daytime mit einer Mischung aus Dokus und animierten Serien fast zwei Prozent Marktanteil. Mittags schoss der Marktanteil zeitweise auf über sechs Prozent.



04.07.2018 - 09:33 Uhr von Alexander Krei 04.07.2018 - 09:33 Uhr

Bei ProSiebenSat.1 kann man mit der Performance seiner kleinen Sender vom Dienstag sehr zufrieden sein. Gegen die Fußball-Weltmeisterschaft zeigten sie sich erstaunlich immun - so erzielte Sixx über den Tag hinweg gute 1,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, Sat.1 Gold kam auf 1,8 Prozent und ProSieben Maxx ging mit starken 1,9 Prozent sogar als größter unter den kleinen Sendern hervor.

Dabei lief es für ProSieben Maxx in der Primetime zunächst überhaupt nicht gut: Auf gerade mal 100.000 Zuschauer sowie 0,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe brachte es die Komödie "Dumm und dümmer" - die wahren Erfolge feierte der Sender also woanders. Beispielsweise zur Mittagszeit mit der Doku-Reihe "Border Patrol Australia", die bis zu 180.000 Zuschauer erreichte und den Marktanteil auf fulminante 6,3 Prozent steigen ließ.

Aber auch auf die anschließende Serien-Schiene war Verlass: So erzielte "Futurama" zunächst 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, "Family Guy" kam anschließend auf kaum weniger beeindruckende 4,9 Prozent. Mit seinen Animes wusste ProSieben Maxx ebenfalls zu überzeugen und kam etwa mit "Inuyasha" auf starke 3,2 Prozent. Aber auch "Fairy Tail", "Detektiv Conan" und "One Piece" hielten sich bei mehr als zwei Prozent. Einzig "Naruto" geriet mit nur 0,2 Prozent zwischenzeitlich unter die Räder.

Konkurrent Nitro konnte mit diesen Zahlen am Dienstag nur bedingt mithalten und erzielte einen Tagesmarktanteil von 1,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am vesten lief es für den Sitcom-Klassiker "Alle unter einem Dach", der den Marktanteil am Vorabend auf bis zu 3,1 Prozent anstiegen ließ. "Kevin can wait" fiel danach aber trotz Erstausstrahlung auf 0,9 Prozent. Nur 100.000 Zuschauer lachten über die Serie mit Kevin James.

Teilen