Sat.1 Gold: Tolle Daytime, aber Schlagershow enttäuscht

Während Sat.1 Gold tagsüber mit Serien-Klassikern, "Niedrig und Kuhnt" und "K 11" sehr gut fuhr, verlief der Abend ernüchternd. Die neue Schlagershow "Das Musikschiff" startete mau, "Hotel Herzklopfen" fand danach kaum Zuschauer.



06.07.2018 - 09:27 Uhr von Uwe Mantel 06.07.2018 - 09:27 Uhr

Sat.1 Gold nutzte die WM-Pause am Donnerstag, um mit "Das Musikschiff - Stars auf einer Welle" eine neue Eigenproduktion an den Start zu bringen. Der Sender schickte dafür Ireen Sheer, Annemarie Eilfeld, Maximilian Arland und Eloy de Jong mit einem Kreuzfahrtschiff in verschiedene Städte Europas, wo sie u.a. mit Gast-Stars Songs des jeweiligen Landes neu interpretieren. Die Ausbeute aus Quotensicht war allerdings zum Auftakt recht ernüchternd.





Obwohl die Konkurrenz überschauber war, entschieden sich nur 270.000 Zuschauer für das "Musikschiff", damit blieb der Marktanteil bei 1,0 Prozent beim Gesamtpublikum hängen. Zum Vergleich: Der Senderschnitt lag zuletzt bei 1,6 Prozent. Beim jüngeren Publikum, das allerdings auch nicht die eigentliche Zielgruppe des Senders darstellt, sah es mit 0,7 Prozent Marktanteil (14-49-Jährige) noch schlechter aus. Im Anschluss ging dann auch der Versuch schief, doch noch ein paar mehr Zuschauer für das charmante, aber schon bei Sat.1 gefloppte Rentner-Dating "Hotel Herzklopfen" zu finden. 140.000 Zuschauer und Marktanteile von 0,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 0,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen waren das Ergebnis. Das Magazin "Lebenslust" unterbot das im Anschluss noch mit 90.000 Zuschauern und 0,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.

Doch trotz des ernüchternden Abschneidens in der Primetime war Sat.1 Gold mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent beim Gesamtpublikum der stärkste private kleinere Sender, bei den 14- bis 49-Jährigen waren es sogar 1,9 Prozent, nur ProSieben Maxx war hier stärker. Das erklärt sich mit einem Blick auf die Daytime. Nachmittags liefen dort schon die Serienklassiker hervorragend - und zwar gerade beim jüngeren Publikum. "Diagnose: Mord" etwa steigerte sich ab 16:11 Uhr auf erstaunliche 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt hatten 240.000 Zuschauer zugesehen, beim Gesamtpublikum entsprach das 2,2 Prozent Marktanteil. Auch "Mord ist ihr Hobby" erwies sich mit bis zu 4,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen als voller Erfolg. Am Vorabend punkteen dann zudem "Niedrig und Kuhnt" und "K 11" mit Marktanteilen zwischen 2,6 und 2,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch diese Sendungen waren beim jungen Publikum erfolgreicher als bei den Älteren. Beim Gesamtpublikum schwankten die Marktanteile zwischen 1,7 und 2,4 Prozent.

Sehr zufrieden mit dem Donnerstag kann man wie eben angedeutet bei ProSieben Maxx sein. Dort konnte man sich nicht nur auf die Anime-Schiene tagsüber sowie "Futurama" (2,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen) und "Family Guy" (2,2 Prozent) verlassen, auch "Galileo 360°" schlug sich in der Primetime mit zunächst 1,5 und dann 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sehr wacker. Die Wrestling-Show "Smackdown" bildete dann mit 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und insgesamt 300.000 Zuschauern einen sehr erfolgreichen Abschluss.

Bei Sixx dürfte man sich hingegen wohl noch ein kleines bisschen mehr erhofft haben. Dort startete die dritte Staffel von "Supergirl", das bis dahin bei ProSieben beheimatet war, wegen zu schwacher Quoten aber ausgemustert wurde. Bei Sixx sind die Quoten-Ansprüche deutlich niedriger, hier reichte es nun immerhin für solide Marktanteile - mehr aber auch nicht. 1,1 Prozent betrug der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen für die erste Folge, die zweite steigerte sich auf 1,3 Prozent und lag damit auf Senderschnitt. Insgesamt hatten zunächst 170.000 und dann 190.000 Zuschauer eingeschaltet. Im weiteren Verlauf des Abends kam Sixx dann mit "The Originals" und "Vampire Diaries" nur noch auf Marktanteile weit unter einem Prozent.



