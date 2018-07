Primetime-Sieg für RTL: "Sommerhaus" startet gut

© MG RTL D

Am Montag ist die neue Staffel von "Das Sommerhaus der Stars" bei RTL gestartet, erstmals war das Format am Montagabend zu sehen. Geschadet hat der Sendeplatzwechsel nicht: Zum Auftakt wurden gute Quoten erzielt, fast lief es so gut wie 2017.



10.07.2018 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 10.07.2018 - 09:01 Uhr

Mit 16,2 Prozent Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe hat das "Sommerhaus der Stars" im vergangenen Jahr zum Auftakt den bislang besten Wert in der Geschichte des Formats eingefahren. Zum Auftakt der dritten Staffel lief es nun ähnlich gut: 1,32 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren schalteten ein - exakt so viele waren es auch vor einem Jahr. Das reichte dieses Mal für 15,7 Prozent und den deutlichen Tagessieg in der Primetime. Nur "GZSZ" hatte am Vorabend mit 1,46 Millionen jungen Zuschauern und 21,3 Prozent noch bessere Werte.

Insgesamt schalteten 2,43 Millionen Menschen das "Sommerhaus der Stars" ein, beim Gesamtpublikum erreichte RTL damit 8,8 Prozent. Damit sahen rund 200.000 Menschen weniger zu als in den beiden vergangenen Jahren. In den kommenden Wochen wird es aber vor allem darauf ankommen, Reichweiten und Marktanteile beim jungen Publikum hochzuhalten, 2017 ging es nach dem starken Start schnell zurück, das Finale erzielte damals nur 10,5 Prozent.

Recht gut verlief der Abend auch für Vox, wo zunächst eine Folge "Goodbye Deutschland" 650.000 junge Zuschauer erreichte und damit in der Zielgruppe auf 7,9 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt sahen 1,30 Millionen Menschen zu. Im Anschluss feierte "Mein Traumhaus am Meer" nach rund zehn Jahren TV-Abstinenz ein solides Comeback: Rund eine Million Menschen sahen zu, beim jungen Publikum wurden 7,0 Prozent gemessen. Weiterhin überhaupt nicht zufrieden sein kann RTL II mit seinem Montags-Line-Up: Die eigenproduzierte Telenovela "Schwestern - Volle Dosis Liebe", die bereits im Nachmittagsprogramm zu sehen war, schwankte mit drei Folgen zwischen 1,9 und 2,3 Prozent Marktanteil.

