"Die Klinik" startet im Mittelmaß, Vox punktet mit Schrott

Mit "Die Klinik" hat kabel eins eine sehenswerte Doku am Dienstagabend vorgelegt, die allerdings aus Quotensicht allenfalls im unteren Mittelmaß landete. Für Vox lief es dank "Hot oder Schrott" gut, "Beat the Box" konnte dieses Niveau aber nicht halten



18.07.2018 - 09:23 Uhr von Uwe Mantel 18.07.2018 - 09:23 Uhr

Dass dienstags nun auch noch RTL im Factual-Bereich mitmitscht, hat die Lage für die Privatsender der zweiten Generation, die dieses Genre dienstags schon lange bespielen, eher nicht vereinfacht. Letztlich reichte es daher zum Start auch nur für mäßige Quoten für die neue kabel-eins-Doku "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen". 4,8 Prozent betrug der Marktanteil in der Zielgruppe - das lag in der Nähe des Senderschnitts in diesem Jahr, dem Ziel, die 5-Prozent-Marke wieder dauerhaft zu überspringen, bringt kabel eins das aber nicht näher. 900.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet, das entsprach einem Marktanteil von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum. Das "K1 Magazin" holte im Anschluss noch 4,5 Prozent Marktanteil.

Vox packte unterdessen mal wieder "Hot oder Schrott - Die Allestester" aus, das derzeit im Paralleleinsatz am Dienstagabend und Sonntagvorabend ist. Die Zuschauer zeigten sich dadurch nicht weiter verwirrt und bescherten der Primetime-Version einen erfreulichen Marktanteil von 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. 1,25 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Im Anschluss durfte das ursprünglich ebenfalls am Vorabend beheimatete "Beat the Box" ran. Den Marktanteil halten konnte das Format nicht, mit 7,2 Prozent Marktanteil lief es aber zumindest solide. RTL II hielt sich unterdessen noch mit frischem Programm zurück und zeigte schlicht zwei alte Folgen von "Zuhause im Glück". Mit Marktanteilen von jeweils 4,7 Prozent beim Gesamtpublikum landete man in etwa auf der gleichen Flughöhe wie kabel eins mit seiner Erstausstrahlung.

