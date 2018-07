"Die Bachelorette" rettet RTL nach miesem Nachmittag

© MG RTL D

RTL kann mit dem Auftakt der neuen "Bachelorette"-Staffel zufrieden sein, die Quoten lagen in etwa so hoch wie zum Start im vergangenen Jahr. Trotzdem verpasste RTL die Tagesmarktführung, weil es tagsüber über weite Strecken mies aussah.



19.07.2018 - 09:04 Uhr von Uwe Mantel 19.07.2018 - 09:04 Uhr

Wenn am Morgen bei den Fernsehmachern die Quoten eintreffen, dann sind die ersten Zahlen, die einen Anhaltspunkt geben, die Tagesmarktanteile. Mit Blick auf den Auftakt der neuen "Bachelorette"-Staffel hat man da bei RTL womöglich schon schlimmeres befürchtet, schließlich landete RTL mit einem Tagesmarktanteil von 11,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen einen halben Prozentpunkt hinter ProSieben. Als dann die Quoten pro Sendung vorlagen, war aber klar: Die Primetime war nicht das Problem.

Dort startete "Die Bachelorette" nämlich mit 14,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gewohnt gut in die neue Staffel. Der Auftakt-Wert des vergangenen Jahres wurde damit sogar noch leicht übertroffen. Nicht geändert hat sich allerdings auch, dass es vor allem ein Format fürs jüngere Publikum ist, insgesamt hatten nämlich nur 1,85 Millionen Zuschauer eingeschaltet, was 7,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entpsrach. Auch das lag in etwa auf dem Vorjahresniveau. "Stern TV" hielt sich im Anschluss mit 13,4 Prozent Marktanteil ebenfalls ordentlich, auf "GZSZ" war am Vorabend mit 19,2 Prozent ebenfalls Verlass.

Die Probleme von RTL sind also im Tagesprogramm zu suchen. Zwar ließ sich der Mittwoch mit einem Marktanteil von 15,4 Prozent für "Guten Morgen Deutschland" noch richtig gut an, doch direkt im Anschluss um 8:30 Uhr ging's dann in den einstelligen Bereich. Bis zum Start von "RTL aktuell" um 18:45 Uhr konnte RTL überhaupt nur noch mit zwei Sendungen die 10-Prozent-Marke überspringen: "Punkt 12", das 14,9 Prozent Marktanteil holte, sowie "Unter Uns" mit 11,3 Prozent - beide Formate waren damit allerdings auch nicht gerade in Bestform.

Ansonsten bleib RTL durchweg einstellig. "Der Blaulicht-Report" kam am Nachmittag etwa auf 8,3 Prozent Marktanteil, auch "Verdachtsfälle" um 16 Uhr und "Betrugsfälle" um 17 Uhr lagen bei weniger als 9 Prozent Marktanteil, am Vormittag kam "Hebammen im Einsatz" nicht über 6,2 und 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Selbst auf die Vorabend-Magazine war diesmal kein Verlass: "Explosiv" holte 7,2 Prozent Marktanteil, "Exclusiv" 9,5 Prozent. Dass ProSieben stattdessen vorn lag, lässt sich ebenfalls vor allem mit der Daytime erklären. Dort liefen die Sitcom-Wiederholungen richtig gut, "The Big Bang Theory" steigerte sich nachmittags auf bis zu 17,6 Prozent, auch "Two and a half Men" übersprang zeitweise die 17-Prozent-Marke, "taff" überzeugte mit 16,1 Prozent. Zudem sah es diesmal auch am lange schwächelnden Vorabend wieder gut aus. "Die Simpsons" und "Galileo" überzeugten mit über 12 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

