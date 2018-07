"Genial daneben"-Quiz beendet erste Woche mit Tiefs

© Sat.1

Die Anfangs-Euphorie ist erst mal verflogen: Nach gutem Auftakt hat "Genial daneben - Das Quiz" im Laufe der ersten Woche viele Zuschauer verloren. Für "Gefragt - gejagt" sah es am Freitag im Ersten dagegen ungleich besser aus.



21.07.2018 - 09:10 Uhr von Alexander Krei 21.07.2018 - 09:10 Uhr

Seit dieser Woche versucht es Sat.1 am Vorabend mit etwas weniger Scripted Reality und zeigt anstelle der "Ruhrpottwache" den neuen Quiz-Ableger von "Genial daneben". Nach der ersten Woche dürfte in Unterföhring allerdings reichlich Ernüchterung eingekehrt sein, denn nach einem ordentlichem Start verlor die Show mit Hugo Egon Balder von Tag zu Tag weitere Zuschauer. Am Freitag wurde abermals ein Tiefstwert eingefahren.

Gerade mal noch 860.000 Zuschauer schalteten um 19:00 Uhr ein, das waren fast 400.000 weniger als noch am Montag und reichte beim Gesamtpublikum für lediglich 4,9 Prozent Marktanteil. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es kaum besser aus: Hier bewegte sich "Genial daneben - Das Quiz" mit einem Marktanteil von 5,8 Prozent weit unter den Normalwerten des Senders. Gestartet war das Format zu Wochenbeginn noch mit mehr als neun Prozent.

Ungleich besser sieht es dagegen für die Quiz-Schiene im Ersten aus, wo "Gefragt - gejagt" am Freitag sogar einen neuen Staffel-Bestwert schaffte. 2,29 Millionen Zuschauer trieben den Gesamt-Marktanteil auf stolze 16,4 Prozent - besser lief es in diesem Jahr bislang noch nicht. Bei den 14- bis 49-Jährigen war die Show zwar nicht ganz so stark unterwegs, doch mit 8,1 Prozent kann man freilich ebenfalls zufrieden sein.

Das "Quizduell" erzielte danach noch 7,4 Prozent und lag somit in direkter Konkurrenz auch beim jungen Publikum vor "Genial daneben". Insgesamt brachte es das Quiz mit Jörg Pilawa noch auf 1,84 Millionen Zuschauer, sodass der Marktanteil auf 10,9 Prozent zurückging. Die anschließenden Wissens-, Wetter- und Börsenformate fielen im weiteren Verlauf jedoch wie gewohnt in den einstelligen Bereich. Erst mit der "Tagesschau" ging's dann wieder kräftig nach oben.

