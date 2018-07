"24: Legacy" ohne Jack Bauer fällt bei kabel eins durch

© Fox

Am Samstagabend startete die erste "24"-Staffel ohne Jack Bauer auch im Free-TV. Die Quoten waren ernüchternd und gingen im Lauf des Abends auch noch zurück. Deutlich besser verlief der Samstagabend für RTL II.



22.07.2018 - 09:39 Uhr von Uwe Mantel 22.07.2018 - 09:39 Uhr

Nachdem Kiefer Sutherland alias Jack Bauer schon neun Mal die USA und die ganze Welt innerhalb von 24 Stunden vor dem Untergang retten musste, versuchte es Fox Anfang 2017 erstmals mit einer Staffel der Echtzeit-Serie ohne die bis dahin prägende Figur. Das lief schon in den USA nur mäßig gut, trotzdem entschied man sich bei ProSiebenSat.1, die neue Staffel nicht mehr wie die letzte Jack-Bauer-Staffel beim kleinen ProSieben Maxx zu zeigen, sondern immerhin bei kabel eins. Das erwies sich allerdings nun als keine gute Idee.

Nur 530.000 Zuschauer waren um 22:15 Uhr zum Auftakt von "24: Legacy" vor dem Fernseher mit dabei, das reichte schon nur für enttäuschende Marktanteile von 2,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Und der Verlauf des Abends lässt für die kommenden Wochen nichts Gutes erahnen: Die zweite Folge ließ den Marktanteil bereits auf 2,8 Prozent sinken, Folge 3 kam ab Mitternacht nicht mehr über 2,5 Prozent hinaus. 390.000 Zuschauer waren zu diesem Zeitpunkt insgesamt noch übrig. Dabei lag der Fehlstart nicht an einem schwachen Vorlauf, kabel eins war mit Wiederholungen von "Hawaii Five-0" nämlich gut in den Abend gekommen. Die beiden Folgen in der Primetime überzeugten mit 5,5 und 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Noch besser in den Abend gestartet ist allerdings RTL II, das mit dem Film "Twister" um 20:15 Uhr gute 6,8 Prozent Marktantei bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 890.000 Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Besonders erfreulich allerdings: "Asteroid - Zerstörung aus dem All" konnte das im Anschluss sogar noch toppen: 980.000 Zuschauer sahen ab 22:26 Uhr zu, der Marktanteil in der Zielgruppe zog auf 8,5 Prozent an. Nach Mitternacht holte "Sturmflut" dann sogar 8,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Vox hingegen hatte am Samstag in der Primetime wenig zu melden. "Die Schlümpfe 2" blieb um 20:15 Uhr mit 5,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe blass, "Medical Detectives" kam direkt im Anschluss sogar nur auf miserable 3,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Dann ging's aber schnell Stück für Stück bergauf, um Mitternacht lag der Marktanteil schon bei 9,4 Prozent, ab 0:54 Uhr bei 12,2 Prozent. Zudem konnte sich Vox auf einen starken Vorabend stützen: "Hundkatzemaus" und "Tierbabys - Süß und wild" überzeugten mit 8,1 und 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

