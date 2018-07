"Genial daneben - Das Quiz" startet mit Tief in Woche 2

© Sat.1

24.07.2018 - 09:41 Uhr von Uwe Mantel 24.07.2018 - 09:41 Uhr

Mit einer stärker formatierten und weniger freien Version von "Genial daneben" als in der Primetime versucht Sat.1 seit vergangener Woche, seinen brachliegenden Vorabend in den Griff zu bekommen. Die Bilanz fällt bislang sehr ernüchternd aus. Anfangs schienen viele "Genial-daneben"-Fans durchaus gewillt, dem Ableger am Vorabend eine Chance zu geben, die erste Folge lief mit 9,4 Prozent Marktanteil recht gut. Doch seither geht's bergab.

Nachdem die erste Woche mit dem bis dahin niedrigsten Marktanteil von 5,8 Prozent in der Zielgruppe endete, begann Woche 2 noch um 0,1 Prozentpunkt darunter. Mit 5,7 Prozent Marktanteil liegt "Genial daneben - Das Quiz" inzwischen unter dem, was die "Ruhrpottwache" zuvor in diesem Jahr auf diesem Sendeplatz im Schnitt erzielte - und das war viel zu wenig. Insgesamt sahen nur 940.000 Zuschauer zu. Zum Vergleich: Die "Ruhrpottwache" hatte von Mai bis Juli im Schnitt 1,3 Millionen Zuschauer.

Unterdessen hat sich die Lage am ProSieben-Vorabend zuletzt wieder etwas entspannt, weil "Die Simspons" dort wieder besser Tritt gefasst haben. Am Montag erzielten die beiden Folgen starke 12,2 und 11,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch generell liegt die Serie im Juli mit im Schnitt bislang 10,0 Prozent auf dem besten Wert seit Oktober vergangenen Jahres. "Galileo" lief am Montag zwar deutlich schlechter, mit 9,9 Prozent Marktanteil schnupperte man aber immerhin an der Zweistelligkeit.

Überragt wird am Vorabend aber natürlich weiterhin alles von RTL und "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten". Die Soap erzielte am Montag mit einem Marktanteil von 23,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sogar einen der besten Werte des Jahres. 2,68 Millionen Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Auch "Alles was zählt" machte seine Sache zuvor mit 15,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gut. Weiter gut in Form sind auch die RTL II-Soaps: "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" lagen jeweils knapp über der 10-Prozent-Marke.

