"Bares für Rares" und "Gefragt - gejagt" mit Rekorden

Während sich das ZDF am Mittwoch über einen neuen Bestwert für "Bares für Rares" freuen konnte, lief's auch für das ARD-Quiz "Gefragt - gejagt" so gut wie noch nie. Am Abend drehte dagegen ZDFneo mächtig auf - und lag noch vor dem Ersten.



26.07.2018

Der Siegeszug der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" ist auch weiterhin nicht zu stoppen. Trotz der hochsommerlichen Temperaturen verzeichnete das Format mit Horst Lichter im Nachmittagsprogramm im Schnitt 3,10 Millionen Zuschauer - damit erreichte das ZDF um 15:05 Uhr mehr Menschen als jeder andere Sender in der Primetime. Ganz nebenbei stellte "Bares für Rares" auch noch einen Rekord auf: Der Gesamt-Marktanteil fiel mit 27,9 Prozent so hoch aus wie noch nie. Auch beim jungen Publikum war die Show mit einem Marktanteil von 9,3 Prozent ein schöner Erfolg.

Einen Rekord verzeichnete am Vorabend dann zudem die ARD-Quizshow "Gefragt - gejagt". 2,61 Millionen Zuschauer bedeuteten die höchste Reichweite der laufenden Staffel - und der Marktanteil markierte mit 16,9 Prozent sogar ein Allzeit-Hoch. Hinzu kommt, dass es auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,8 Prozent Marktanteil überaus gut lief für das Quiz mit Alexander Bommes. Am Nachmittag war zudem schon die Tour de France auf 9,8 Prozent gekommen.

So gut es tagsüber aussah, so schwer tat sich der Sender am Abend: Die Wiederholung des Sozialdramas "Zivilcourage" mit dem inzwischen verstorbenen Götz George erreichte nur 2,06 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 8,4 Prozent. Das Erste landete damit sogar hauchdünn hinter ZDFneo, wo eine Wiederholung der Krimireihe "Ein starkes Team" von 2,08 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Hier belief sich der Marktanteil auf beachtliche 8,5 Prozent. Auch "Wilsberg" war im weiteren Verlauf des Abends noch gefragt und brachte es auf 1,57 Millionen Zuschauer sowie 7,7 Prozent Marktanteil.

Im Ersten blieben die Quoten indes auch später überschaubar: "Plusminus" erreichte mit 1,83 Millionen Zuschauern nicht mal halb so viele Menschen wie das "heute-journal", die "Tagesthemen" kamen danach auf 1,82 Millionen Zuschauer und 9,1 Prozent Marktanteil. Das Porträt "Rabbi Wolff" hatte es am späten Abend zudem komplett schwer und hielt nur noch 480.000 Zuschauer vor dem Fernseher. Beim jungen Publikum lag der Marktanteil bei nur 1,7 Prozent.

