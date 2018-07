RTLplus wärmt Rachs Lasi Hollo-Bollo neu auf

© RTL / Frank Hempel

RTLplus beschränkt sich in seinem Programm weiterhin fast ausschließlich auf das Wiederholen alter RTL-Ware. Mitte August kommen so "Undercover Boss" und "Rach, der Restauranttester" nochmal zum Einsatz - zum Start mit einer legendären Folge



26.07.2018

Der einst mit der Neuauflage mehrere Gameshows durchaus ambitioniert gestartete Sender RTLplus ist mittlerweile fast zu einer reinen Abspielstation alter RTL-Ware geworden. Derzeit läuft am Mittwochabend mit der Motsi-Mabuse-Show "Wer macht mich schön?" die erste Erstausstrahlung seit der Dschungelcamp-Begleitshow Anfang des Jahres - und auch die ist eigentlich nur eine Zweitverwertung eines mal für den RTL-Nachmittag pilotierten Formats. Mitte August wird auch bereits wieder die letzte Folge zu sehen sein.





In der Woche darauf präsentiert sich der Mittwochabend ab dem 22. August dann wieder durchgehend mit von RTL bekannten Formaten. Ab 20:15 Uhr sind dann Doppelfolgen von "Undercover Boss" zu sehen. Es ist das erste Mal, dass RTLplus das Format wiederholt, daher beginnt man auch ganz von vorn mit den ersten Folgen aus dem Frühjahr 2011. Los geht's also mit den Episoden über Eismann und die Best Western Hotels. Im Anschluss daran stehen ab 22:10 Uhr Doppelfolgen von "Rach, der Restauranttester" auf dem Programm. RTLplus hatte hier schon im Herbst letzten Jahres mehrere Monate Wiederholungen gezeigt und fährt hier nun fort. Los geht's daher mit Folgen aus der vierten Staffel aus dem Jahr 2010. Somit steht schon am ersten Abend um 22:50 Uhr eine legendäre Folge auf dem Programm: Rach im "Hexenhäuschen" in Lengerich. Die Lasi Holo-Bolo wartet...



