"Curvy Supermodel" mit bislang schwächstem Auftakt

Die dritte Staffel von "Curvy Supermodel" startete über Senderschnitt - zählte aber weniger Zuschauer als alle Folgen der ersten beiden Staffeln. Das lag zum Teil an der Hitze, auch der Marktanteil fiel aber geringer aus als bei den letzten Staffelstarts



27.07.2018 - 08:52 Uhr von Uwe Mantel 27.07.2018 - 08:52 Uhr

Mit im Schnitt 5,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen blieb die zweite Staffel von "Curvy Supermodel" im vergangenen Jahr ein gutes Stück hinter der ersten Staffel zurück. Mit ebensolchen 5,8 Prozent meldete sich nun am Donnerstagabend die dritte Staffel zurück. Zum Auftakt einer Staffel hatte es bislang aber stets besser ausgesehen, die Probleme kamen in den letzten beiden Jahren erst zu einem späteren Zeitpunkt - ein bisschen Ernüchterung dürfte bei RTL II also durchaus herrschen.

Insgesamt sahen zum Auftakt der dritten Staffel nur 640.000 Zuschauer zu, das waren so wenige wie bei keiner Folge zuvor. Im vergangenen Jahr kam der Staffelstart noch auf 900.000 Zuschauer. Der lag zwar ebenfalls im Juli, damals kam den Sendern aber der doch sehr durchwachsene Sommer zugute, diesmal sorgt die Hitze hingegen für einen insgesamt geringeren TV-Konsum. Übrigens: Das im Anschluss ausgestrahlte "Einfach Hairlich" konnte fast alle Zuschauer halten, 610.000 Zuschauer blieben dran. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei 5,4 Prozent. Das ist durchaus bemerkenswert, eigentlich handelt es sich nämlich um ein Format, das für den Nachmittag produziert wurde und dort bereits gefloppt ist. Nach den "Curvy Supermodels" lief es nun hingegen erstaunlich gut.

Einen besseren Start in den Abend erwischte unterdessen Vox, das mit dem Film "Die Croods" starke 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Allerdings lief's am späteren Abend für "Die Knochenjäger" nicht gut, der Marktanteil sank auf 5,8 Prozent ab. kabel eins startete mit "Mensch, Dave" schon nur mau in den Abend und kam nicht über 4,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. "The Watch - Nachbarn der 3. Art" holte danach nur 3,5 Prozent Marktanteil. kabel eins hat hier aber ohnehin nur versucht, mit Minimalaufwand Geld zu sparen und den Primetime-Film vom Vortag wiederholt. Da war er mit über 7 Prozent Marktanteil noch ein voller Erfolg.

