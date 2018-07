Hitze-"Brennpunkt" setzt sich ungefährdet an die Spitze

© ARD

Der ARD-"Brennpunkt" über den "Extremsommer" hat am Donnerstag mit mehr als vier Millionen Zuschauern den Tagessieg verbucht. Danach lag ein Krimi deutlich vor dem "Bergdoktor". Die ZDF-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" legte indes erneut zu.



27.07.2018 - 09:03 Uhr von Alexander Krei 27.07.2018 - 09:03 Uhr

Die hohen Temperaturen haben die ARD dazu veranlasst, am Donnerstagabend einen "Brennpunkt" ins Programm zu nehmen. Und auch wenn man darüber streiten kann, ob das Thema tatsächlich eine Sondersendung rechtfertig, so war es zumindest aus Quotensicht die goldrichtige Entscheidung. 4,37 Millionen Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein - keine andere Sendung erreichte am Donnerstag mehr Menschen. Der Marktanteil lag bei starken 18,9 Prozent und fiel zudem auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,9 Prozent glänzend aus.

Interessant ist allerdings, dass die "Tagesschau" im Ersten zuvor weniger Zuschauer verzeichnete als die eine Stunde früher gesendeten "heute"-Nachrichten im ZDF. Während "heute" von 3,53 Millionen Zuschauern gesehen wurde und starke 18,9 Prozent Marktanteil einfuhr, musste sich die "Tagesschau" mit 3,24 Millionen Zuschauern sowie 14,6 Prozent begnügen. Allerdings kommen noch all jene hinzu, die die Sendung beispielsweise in den Dritten Programmen gesehen haben.

In der Primetime hatte die ARD dagegen auch nach dem "Brennpunkt" noch die Nase vorn. Eine alte Folge der Krimireihe "Nord bei Nordwest" setzte sich mit 3,33 Millionen Zsuchauern und einem Marktanteil von 14,1 Prozent klar gegen einen "Bergdoktor"-Aufguss durch, der von 2,79 Millionen Zuschauern gesehen wurde. Das "heute-journal" trieb die Reichweite anschließend jedoch auf 3,34 Millionen Zuschauer und lag somit auch deutlich vor dem ARD-Politmagazin "Monitor".

Am späten Abend konnte die Doku-Reihe "Mit 80 Jahren um die Welt" außerdem erneut zulegen. 1,66 Millionen Zuschauer schalteten um 23:00 Uhr ein und sorgten für einen Marktanteil von 11,2 Prozent - beides waren neue Bestwerte. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief's mit 7,5 Prozent so gut wie noch nie. Zur Erinnerung: Gestartet war das Format am Dienstag mit lediglich 4,6 Prozent.

Teilen